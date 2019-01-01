В німецьких документах тепер можна вказати третю стать

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Відтепер інтерсексуали у Німеччині зможуть оформити офіційні документи і ідентифікувати себе як представників третьої статі.

Люди, які не вписуються у традиційне визначення ані чоловіків, ані жінок, зможуть вказати у графі "Стать" категорію "різноманітний".

Аби такий варіант запису став можливим, бажаючим доведеться надати справку від лікаря.

Інтерсексуали - це люди, народжені зі статевими ознаками, які не підпадають під типове визначення чоловічого чи жіночого тіла. Такі вроджені біологічні характеристики відрізняють їх від більшості чоловіків і жінок.

Інтерсекс-варіації - це, приміром, анатомічні особливості тіла або нетиповий набір хромосом.

Окремі інтерсекс-варіації помітні одразу після народження, інші можуть виявити себе вже у більш зрілому віці.

Впродовж останніх років низка країн схвалила закони, які допомагають розрізняти інтерсексуалів з-поміж інших людей.

Так, Конституційний суд Австрії влітку схвалив таке ж рішення, як німецький. Водночас Австралія, Нова Зеландія, Мальта і Канада також вживають заходів для того, аби допомогти вирішити проблеми, з якими стикаються інтерсексуали.

За даними ООН, з інтерсексуальними ознаками народжуються 1,7% людей на Землі. Приблизно стільки ж у світі людей з рудим волоссям.

Інтерсексуальність - це характеристика, що не має стосунку до сексуальної орієнтації людини.

Проте багато хто з інтерсексуалів стикається з упередженим ставленням до себе, а іноді - навіть з примусовим хірургічним втручанням.

В Німеччині інтерсексуалам дозволили відмовитися від вибору статі - чоловічої чи жіночої - ще у 2013 році.

Проте у 2017 році Верховний суд країни вирішив, що в такому підході є ознаки дискримінації. Це рішення було схвалене у справі, яку ініціювала людина, що зареєстрована жінкою, але чий хромосомний тест показує, що вона не належить до жодної з двох статей.

Нові правила, схвалені німецьким парламентом, вступають в силу 1 січня.

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