В Ірані керівника каналу звільнили через сцену сексу у фільмі з Джекі Чаном

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Іранська державна телерадіокомпанія Irib звільнила керівника одного з регіональних телеканалів після того, як той допустив в ефір оригінальну версію фільму "Інцидент у Сіндзюку".

У стрічці є сцена сексу за участю Джекі Чана. Перш ніж випускати фільм в ефір, цей фрагмент мали б вирізати. Проте з якихось причин цього не зробили, і глядачі побачили оригінальну версію стрічки.

Іранські ЗМІ пишуть, що "аморальна" сцена була показана на телеканалі Kish TV з "повним порушенням правил Irib".

На іранському телебаченні заборонена демонстрація будь-якого фізичного контакту між чоловіком і жінкою.

Цензорам також іноді доводиться прибирати з телевізійного ефіру епізоди, в яких чоловіки і жінки кажуть одне одному "ніжні слова", а також моменти з крупними планами жіночих облич і відкритих вирізів.

Так само, за деякими повідомленням, на іранському ТБ заборонені виставлення місцевої поліції в негативному світлі і демонстрація чоловіків з бородами.

Як повідомляє інформаційне агентство Tasnim, керівник телекомпанії Irib наказав провести розслідування щодо показу фільму "Інцидент у Сіндзюку", "розібратися з правопорушниками і повідомити про них у відповідні владні структури".

Частина іранських інтернет-користувачів у соцмережах познущалася над рішенням про звільнення керівника телеканалу.

"Автобуси перевертаються, літаки розбиваються, кораблі тонуть… Нікого не звільняють… Кілька секунд, де Джекі Чан займається коханням на Irib, - всіх працівників підрозділу звільнено", - написав один з користувачів у Twitter.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2017 році під цензуру на іранському ТБ потрапила Шарліз Терон

Шарліз Терон під цензурою

Цензуру на іранському телебаченні активно обговорювали у соцмережах на початку 2017 року.

Тоді стало відомо, що державні ЗМІ Ірану під час трансляції церемонії "Оскар" зафарбували окремі ділянки тіла Шарліз Терон. Акторка вийшла на сцену, аби оголосити переможця в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Іранські цензори вирішили, що сукня Терон занадто відверта і заретушували усі відкриті ділянки її тіла.

Подитивитися на фрагмент ефіру, про який йде мова, можна за цим посиланням.

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