Через обвал мосту в новорічну ніч у Москві постраждали 13 людей

Копирайт изображения NurPhoto/Getty Image caption Парк Горького - популярне місце для зустрічі Нового року в Москві (архівне фото)

13 людей постраждали в новорічну ніч у Москві, коли в парку Горького обвалився пішохідний дерев'яний міст, на якому стояв натовп.

Стан потерпілих - задовільний і середнього ступеня важкості, важких травм і загрози їхньому життю немає, повідомили в прес-службі департаменту охорони здоров'я міста.

У парку Горького пояснили, що порушення цілісності мосту сталося "з технічних причин".

На сайті мера Москви зазначено, що міст обвалився "внаслідок технічної несправності конструктивних елементів ковзанки".

Міст заввишки п'ять метрів, розташований над ковзанкою, обвалився щойно пробили куранти і грав гімн Росії.

На відео, поширеному в соцмережах, видно як натовп стоїть на мосту під звуки російського гімну, аж раптом міст тріскається і люди з криками падають вниз.

"У парку Горького обвалився міст на людей на ковзанці. Приїхали реанімація, пожежні, швидка", - написав інший користувач в Instagram.

Після поламки мосту цю ділянку відгородили, на решті території ковзанки продовжили кататися відвідувачі, повідомили в парку.

1 січня ковзанку закрили, проте в парку пообіцяли відновити її роботу вже 2 січня.

Мер Москви Сергій Собянін після інциденту наказав звільнити директора парку.

Парк Горького - популярне місце для зустрічі Нового року в Москві, там влаштовують концертну програму і дискотеку. На святкування приходять тисячі людей.

Цього року ковзанку в парку оновили і назвали її "Фабрика щасливих людей", оформивши територію в індустріальному стилі.

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