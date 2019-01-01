На Миколаївщині в ДТП загинуло 8 людей, серед них троє дітей
1 січня в Миколаївській області в ДТП загинуло восьмеро людей, серед них троє дітей, повідомили в поліції області.
Ще двоє людей дістали травми.
Аварія сталася близько 11-ї години ранку на трасі Дніпро-Миколаїв.
На виїзді з селища Казанка зіткнулися двоє легкових автомобілів Opel Astra та Mazda-6, повідомляють правоохоронці.
В одній з машин перебувало подружжя з Казанки. Чоловік загинув, жінку з численними травмами госпіталізували.
В іншій автівці їхала родина з дітьми, яка мешкає в Казанківському районі. Загинули водій та шестеро пасажирів, серед яких троє дітей, зокрема семимісячне немовля.
Непритомну дівчинку віком близько восьми років доправили до лікарні, повідомили в поліції.
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