Копирайт изображения Національна поліція Image caption Аварія сталася на трасі "Дніпро-Миколаїв"

1 січня в Миколаївській області в ДТП загинуло восьмеро людей, серед них троє дітей, повідомили в поліції області.

Ще двоє людей дістали травми.

Аварія сталася близько 11-ї години ранку на трасі Дніпро-Миколаїв.

На виїзді з селища Казанка зіткнулися двоє легкових автомобілів Opel Astra та Mazda-6, повідомляють правоохоронці.

В одній з машин перебувало подружжя з Казанки. Чоловік загинув, жінку з численними травмами госпіталізували.

Копирайт изображения Національна поліція Image caption В одній з машин їхало двоє дорослих, в іншій - четверо дорослих і четверо дітей

В іншій автівці їхала родина з дітьми, яка мешкає в Казанківському районі. Загинули водій та шестеро пасажирів, серед яких троє дітей, зокрема семимісячне немовля.

Непритомну дівчинку віком близько восьми років доправили до лікарні, повідомили в поліції.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.