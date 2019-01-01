9 годин на висоті 52 метрів: у Франції в новорічну ніч зламався атракціон з людьми

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Для порятунку відвідувачів атракціону довелося використати гелікоптер

Через несправність атракціону у французькому місті Ренн восьмеро людей на дев'ять годин застрягли на висоті 52 метрів.

Частина з них - неповнолітні діти віком від 13 до 17 років.

Власник атракціону BomberMaxxx Александр Тіль каже, що інцидент трапився через несправну деталь. За його словами, безпеці людей нічого не загрожувало: "єдиною проблемою було зрозуміти, як їх можна спустити на землю".

Рятувальники здійснили кілька невдалих спроб дістатися до заблокованих відвідувачів атракціону з землі, проте пожежні драбини виявилися для цього занадто короткими.

Зрештою для порятунку вирішили використати гелікоптер, який підлітав до кабіни і один за одним спускав людей вниз.

На відеозаписах, які поширюються у соцмережах, видно як із працюючого атракціону в якийсь момент починають сипатись іскри. Це сталося ввечері 31 грудня - близько 20:30 за місцевим часом.

"Ми бачили іскри, чули звук металу і готуватись до найгіршого", - розповіла агентству AFP жінка, що була свідком події.

Рятувальна операція тривала понад дев'ять годин. Першого відвідувача атракціону спустили на землю незадовго до опівночі, останнього - близько шостої ранку 1 січня.

"Я не думав, що мені вдастся звідти вибратися. Це було дуже травматично, - каже 23-річний Антуан. - Це було довго, холодно і дуже страшно".

"Наступного року я просто залишуся вдома з шампанським і печивом", - додає він.

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