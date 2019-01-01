День народження Бандери відзначили смолоскипною ходою

Копирайт изображения Reuters Image caption Смолоскипна хода на честь Степана Бандери вже стала традицією в перший день року

Прихильники націоналістичних організацій вшановують в Києві 110-річчя від Дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери.

У столиці з цього приводу проходить одразу дві ходи.

Одна йде від пам'ятника Тарасу Шевченку до майдану Незалежності, яку організували ВО "Свобода", "Правий сектор" та інші праві організації.

Учасники зібралися о 18.00 біля пам'ятника Тарасу Шевченку в столичному парку.

Іншу ходу, що проходить від Оперного театру, проводять Нацдружини та Національний корпус.

Частина учасників ходи були вдягнені в новорічні капелюхи.

Копирайт изображения Reuters Image caption Смолоскипна хода пройшла 1 січня в центрі Києва

Заходи на честь Дня народження Степана Бандери запланували також і в інших містах України, зокрема Житомирі та Івано-Франківську.

У Львові раніше цього дня пройшла церемонія на честь дня народження Степана Бандери. На громадське віче біля пам'ятника Бандері зібралося кілька сотень людей.

18 грудня Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році, серед яких і день народження лідера ОУН Степана Бандери.

У Львівській та Житомирській області 2019 рік оголосили роком Степана Бандери.

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