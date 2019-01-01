Зонд НАСА пролетів повз край Сонячної системи - і витримав

Копирайт изображения NASA/JHUAPL/SWRI/STEVE Image caption Так уявляють об'єкт Ultima Thule художники НАСА

Агентство НАСА отримало сигнали від міжпланетного зонда "Нові горизонти" (New Horizons), що підтверджують те, що апарат успішно пролетів повз найвіддаленіший з відомих людству об'єктів Сонячної системи, що має назву Ultima Thule.

У НАСА підтвердили, що зонд, який вилетів з Землі 12 років тому, залишився в робочому стані.

Перше радіоповідомлення містить лише технічну інформацію про стан зонда і підтвердження того, що апарат успішно здійснив заплановані спостереження, а його пам'ять заповнена інформацією.

Під час прольоту повз астероїд зонд зняв гігабайти фотографій, які він має надіслати на Землю найближчими місяцями.

Об'єкт Ultima Thule ("край світу"), що знаходиться на відстані 6,5 млрд км від Землі, ймовірно, є уламком неправильної форми діаметром 30-40 км або ж групою з двох-трьох астероїдів.

Зонд має допомогти науковцям встановити більш точну інформацію про цей об'єкт.

Копирайт изображения NASA Image caption Голову місії Еліс Боуман вітають з успішним проходженням зонду повз найвідділеніший об'єкт Сонячної системи

Об'єкт Ultima Thule знайшли лише чотири роки тому. Про його розташування і рух відомо набагато менше, ніж про більшість планет Сонячної системи.

Об'єкт розташований у так званому поясі Койпера - третьому шарі Сонячної системи після поясу внутрішніх планет і поясу зовнішніх газових гігантів.

Цей пояс складається з невеликих заморожених тіл, чиї орбіти віддалені від сонця на більш ніж 2 млрд км далі, ніж восьма основна планета системи Нептун, і на 1,5 млрд км далі, ніж карликова планета Плутон, повз яку зонд пролетів у 2015 році.

Вважається, що в пояс Койпера входять сотні тисяч таких об'єктів як Ultima, а їхній стан може стати розгадкою для розуміння умов формування Сонячної системи 4,6 млрд років тому.

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