Зонд НАСА пролетів повз край Сонячної системи - і витримав
Агентство НАСА отримало сигнали від міжпланетного зонда "Нові горизонти" (New Horizons), що підтверджують те, що апарат успішно пролетів повз найвіддаленіший з відомих людству об'єктів Сонячної системи, що має назву Ultima Thule.
У НАСА підтвердили, що зонд, який вилетів з Землі 12 років тому, залишився в робочому стані.
Перше радіоповідомлення містить лише технічну інформацію про стан зонда і підтвердження того, що апарат успішно здійснив заплановані спостереження, а його пам'ять заповнена інформацією.
Під час прольоту повз астероїд зонд зняв гігабайти фотографій, які він має надіслати на Землю найближчими місяцями.
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Об'єкт Ultima Thule ("край світу"), що знаходиться на відстані 6,5 млрд км від Землі, ймовірно, є уламком неправильної форми діаметром 30-40 км або ж групою з двох-трьох астероїдів.
Зонд має допомогти науковцям встановити більш точну інформацію про цей об'єкт.
Об'єкт Ultima Thule знайшли лише чотири роки тому. Про його розташування і рух відомо набагато менше, ніж про більшість планет Сонячної системи.
Об'єкт розташований у так званому поясі Койпера - третьому шарі Сонячної системи після поясу внутрішніх планет і поясу зовнішніх газових гігантів.
Цей пояс складається з невеликих заморожених тіл, чиї орбіти віддалені від сонця на більш ніж 2 млрд км далі, ніж восьма основна планета системи Нептун, і на 1,5 млрд км далі, ніж карликова планета Плутон, повз яку зонд пролетів у 2015 році.
Вважається, що в пояс Койпера входять сотні тисяч таких об'єктів як Ultima, а їхній стан може стати розгадкою для розуміння умов формування Сонячної системи 4,6 млрд років тому.
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