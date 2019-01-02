Вибух будинку в Магнітогорську: кількість жертв зросла

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У Магнітогорську під завалами будинку шукають людей

За офіційними даними, під завалами житлового будинку в Магнітогорську знайшли вже 18 загиблих. Доля ще 23 людей досі невідома.

В МЗС України не підтвердили, чи є серед постраждалих українка. У списках мешканців будинку, оприлюдненому на сайті регіонального управління російського МНС, є уродженка Хмельницької області, яка мешкала за цією адресою з 2003 року.

У понеділок, 31 грудня, в одній з квартир 10-поверхового будинку стався вибух - ймовірно, побутового газу, - після чого один з під'їздів обвалився.

За час пошукової операції вдалося врятувати п'ятьох людей, серед них - немовля віком 11 місяців. Хлопчика доправили літаком до лікарні в Москві. Він отримав обмороження і травми. Медики не виключають ускладнень, але наразі загрози життю дитини немає - його стан важкий, але стабільний, повідомила міністр охорони здоров'я. Мати хлопчика також вижила і зараз з ним.

Загалом відомо про шістьох госпіталізованих.

Рятувальні роботи тривають цілодобово. Вранці 1 січня рятувальники демонтували стіну під'їзду, що вціліла, оскільки вона могла обвалитися. Після цього вони продовжили розбирати завали.

У середу рятувальники витягли з-під завалів живого хвилястого папужку, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерело в міській адміністрації.

2 січня в Челябінській області оголосили жалобу за загиблими в Магнітогорську.

У ФСБ Росії розповіли, що вибух побутового газу - єдина версія подій, яку розглядає відомство. Водночас Слідчий комітет, який порушив за фактом обвалу кримінальну справу, заявив, що "розглядає всі можливі версії події".

Порушено кримінальну справу за статтею "вчинення смерті за необережністю двом і більше особам". Вона передбачає позбавлення волі на термін до двох років.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Внаслідок вибуху зруйнувалися перекриття з третього по десятий поверх над аркою між 6 і 7 під'їздами.

Раніше одне з місцевих ЗМІ повідомило про обшук в керуючій компанії, що обслуговує будинок, проте в Слідчому комітеті цю інформацію коментувати відмовились.

Фахівці МНС обстежили будинок і вирішили, що три його під'їзди небезпечні для проживання.

Внаслідок вибуху зруйнувалися перекриття з третього по десятий поверх над аркою між 6 і 7 під'їздами. Як повідомила влада міста, судячи з руйнувань, вибух газу стався на другому поверсі над аркою.

Будинок, де стався вибух, розташований в центрі Магнітогорська, на одній з головних вулиць - Карла Маркса.

У 2017-2018 роках у Росії сталося щонайменше 46 випадків вибуху побутового газу в житлових будинках, що призвели до жертв і потерпілих. Найбільш руйнівним став вибух побутового газу в Іжевську 9 листопада 2017 року - тоді загинули семеро людей.

Вибух маршрутки

1 січня в Магнітогорську неподалік від напівзруйнованого будинку стався вибух у маршрутному мікроавтобусі "Газель". У пожежі, за офіційними даними, загинули троє людей.

За повідомленням МВС, причиною вибуху в мікроавтобусі стала несправність газового обладнання.

Там також спростували інформацію про те, що в будинку знайшли сліди вибухівки, про що повідомили деякі ЗМІ.

У відомстві кажуть, що пріоритетною версією вважають вибух побутового газу.

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