"Історична подія": в Індії двоє жінок увійшли в заборонений храм

Копирайт изображения KAVIYOOR SANTOSH Image caption Жінки намагалися увійти до храму в грудні, але тоді їм завадили протестувальники

Двоє індійських жінок здійснили історичний вчинок: вони увійшли до знаменитого індуїстського храму у штаті Керала. Цьому передували кілька місяців протестів.

Храм Сабарімала історично був закритий для жінок віку, коли в них є менструація, тобто - від 10 до 50 років.

У вересні Верховний суд країни скасував заборону, але до цього часу протестувальники не давали жінкам увійти в храм.

42-річна Бінду Амміні та 44-річна Канака Дурга увійшли до храму перед світанком. Вони намагалися це зробити ще 24 грудня, але тоді їм завадили протестувальники.

У храмі оголосили, що жінки "осквернили" храм. Його закрили на годину для проведення "ритуалів очищення".

У владі штату Керала назвали подію історичною. Місцева влада підтримує вердикт суду, що дозволяє жінкам входити до храму.

Більшість індуїстських храмів дозволяють вхід жінкам, якщо у них в цей час немає менструації, але Сабарімала - один з тих, чиї двері закриті для жінок широкої вікової категорії.

Копирайт изображения KAVIYOOR SANTOSH Image caption Храм щороку відвідують мільйони вірян, але для жінок його двері закриті

Це місце відкрите для відвідувачів лише в короткі проміжки часу протягом року. Щороку до стародавнього храму, розташованому на вершині пагорба, приходять мільйони віряни, які часто долають шлях босоніж.

Одним із шляхів до храму є 18 крутих сходів, подолати які дозволяється лише після суворого посту впродовж 41 дня, стверджує сайт святині.

Жінки обрали для входу інший шлях, побоюючись нападів. Вони кажуть, що залишили храм до того, як їх побачили протестувальники.

Їх супроводжували поліцейські в цивільному одязі.

Копирайт изображения CV LENIN Image caption Мільйони жінок вишикувалися на підтримку рівності в правах

Напередодні жінки в штаті Керала вишикувалися у ланцюг завдовжки 620 км на підтримку гендерної рівності, як повідомила влада індійського штату.

Посадовці розповіли, що в акції, організованій місцевою владою, взяли участь близько п'яти мільйонів жінок з різних куточків штату, які вишикувалися уздовж всіх основних доріг.

Учасниці закликали не лише пустити жінок до храму Сабарімала, а й до загальної рівності між чоловіками та жінками в країні.

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