Сильний вітер спричинив аварію на мосту в Данії: загинули шестеро
Шестеро людей загинули через аварію за участю потяга на мосту Великий Бельт у Данії.
Міст, що сполучає острови Зеландія та Фюн, закрили через інцидент. Кількість потерпілих наразі невідома.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, внаслідок сильного вітру відірвався шматок обшивки з вантажного потяга і вдарив по пасажирському потягу, що йшов у протилежний бік, змусивши його різко загальмувати.
Поліція підтвердила, що певний об'єкт вдарив потяг, деталі з'ясовуються.
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Через погану погоду рятувальникам та швидким важко дістатися до місця аварії.
На фото з місця події видно контейнери вантажного потягу, з яких зірвано брезент.
Пасажирський потяг потрапив в інцидент вранці в середу, 2 січня, прямуючи з міста Оденсе до Копенгагена.
На його борту перебував 131 пасажир і троє членів персоналу.
Міст досі закритий для потягів та автомобілів в напрямку острова Фюн, але автомобільний рух до острова Зеландія відновлений.
Щодня міст Великий Бельт перетинають десятки тисяч машин. Раніше цього тижня сильний вітер вже спричинив кілька аварій на цьому мості.
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