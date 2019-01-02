У 2018 році значно зросла кількість жертв авіакатастроф
Минулого року значно зросла кількість жертв авіакатастроф у порівнянні з 2017 роком. Проте 2018-й все одно увійшов у десятку найбільш безпечних для цивільної авіації, про це свідчить статистика.
В авіакатастрофах за рік загинули 556 людей, а в 2017 - 44, повідомляє організація Aviation Safety Network.
Найгіршим інцидентом у цивільній авіації минулого року стала аварія літака Lion Air у жовтні в Індонезії, що забрала життя 189 людей.
2017-й рік був найбезпечнішим в історії для комерційних авіаліній. Тоді не зафіксували жодних аварій таких пасажирських літаків.
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За даними організації ASN, що базується в Нідерландах, у 2018 році сталося 15 авіакатастроф, в яких загинули люди.
Серед найбільших з них:
- Катастрофа літака "Boeing 737 Max" авіакомпанії Lion Air, що впав у Яванському морі після злету з Джакарти. З'ясувалося, що літак був непридатним до експлуатації. 189 загиблих.
- Катастрофа літака на Кубі в липні - 112 загиблих. Причиною стала людська помилка.
- Катастрофа літака в Ірані в горах Загрос у лютому - 66 загиблих.
- Катастрофа літака під час посадки в аеропорту Катманду в Непалі в березні - 51 жертва.
Тим не менш, загалом ситуація за останні 20 років покращується, кажуть фахівці.
"Якби кількість авіакатастроф лишилася на рівні 2008 року, то цього року сталося б 39 смертельних катастроф. А якби на рівні 2000 року - то було б 64 аварії", - розповів голова ASN Гарро Рантер.
"Тобто за останні два десятиліття стався величезний прогрес у галузі безпеки", - каже спеціаліст.
Головною небезпекою залишається втрата контролю, через яку сталися щонайменше 10 з найбільших 25 катастроф за останні п'ять років.
Втрата контролю - відхилення від курсу літака, яке неможливо виправити. Це може статися через механічний збій, зовнішні фактори, поганий стан літака або неправильну поведінку чи реакцію екіпажу.
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