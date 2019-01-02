У 2018 році значно зросла кількість жертв авіакатастроф

Копирайт изображения PA Image caption Літаки залишаються найбільш безпечним транспортом, кажуть експерти

Минулого року значно зросла кількість жертв авіакатастроф у порівнянні з 2017 роком. Проте 2018-й все одно увійшов у десятку найбільш безпечних для цивільної авіації, про це свідчить статистика.

В авіакатастрофах за рік загинули 556 людей, а в 2017 - 44, повідомляє організація Aviation Safety Network.

Найгіршим інцидентом у цивільній авіації минулого року стала аварія літака Lion Air у жовтні в Індонезії, що забрала життя 189 людей.

2017-й рік був найбезпечнішим в історії для комерційних авіаліній. Тоді не зафіксували жодних аварій таких пасажирських літаків.

За даними організації ASN, що базується в Нідерландах, у 2018 році сталося 15 авіакатастроф, в яких загинули люди.

Серед найбільших з них:

Тим не менш, загалом ситуація за останні 20 років покращується, кажуть фахівці.

"Якби кількість авіакатастроф лишилася на рівні 2008 року, то цього року сталося б 39 смертельних катастроф. А якби на рівні 2000 року - то було б 64 аварії", - розповів голова ASN Гарро Рантер.

"Тобто за останні два десятиліття стався величезний прогрес у галузі безпеки", - каже спеціаліст.

Головною небезпекою залишається втрата контролю, через яку сталися щонайменше 10 з найбільших 25 катастроф за останні п'ять років.

Втрата контролю - відхилення від курсу літака, яке неможливо виправити. Це може статися через механічний збій, зовнішні фактори, поганий стан літака або неправильну поведінку чи реакцію екіпажу.

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