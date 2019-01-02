Сі Цзиньпін не виключив застосування сили для повернення Тайваню

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Лідер КНР закликав населення Тайваню бути готовими до майбутнього об'єднання з Китаєм.

Сі Цзиньпін заявив про мирний сценарій об'єднання за принципом "одна країна - дві системи". При цьому він зазначив, що Китай залишає за собою право застосувати силу.

Хоча Тайвань є самокерованим і де-факто незалежним від Китаю, свою суверенність він ніколи офіційно не проголошував.

Пекін розглядає острів як власну провінцію, що відкололася. Коментарі голови КНР витікають з багаторічної позиції китайської влади, яка вважає, що Тайвань і Китай мають возз'єднатися.

У середу президент Тайваню Цай Інвень заявила, що острів ніколи не погодиться на возз'єднання з КНР на умовах, запропонованих Пекіном.

"Я хочу повторити, що Тайвань ніколи не погодиться на формулу "одна країна - дві системи, - заявила вона. - Більшість тайванського суспільства так само виступає проти цього".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Тайваню Цай Інвень виступає проти об'єднання з Китаєм

Принцип "одна країна - дві системи" передбачає, що окремі регіони КНР можуть мати розширену автономію з можливістю проводити власну політику і вибудовувати окрему економічну систему. Така формула наразі діє у Гонконзі.

У своїй заяві Сі Цзиньпін наголосив, що обидві сторони є частиною однієї китайської сім'ї, а незалежність Тайваню стане невтішним поворотом історії і шляхом, що заведе в глухий кут.

За його словами, тайванський народ повинен усвідомлювати, що незалежність принесе лише труднощі. Він додав також, що Пекін не сприйме жодних рухів, які сприятимуть незалежності Тайваню.

Стосунки з Тайванем - частина внутрішньої політики КНР, додав Сі Цзиньпін й застеріг іноземні країни від спроб втрутитися у процес.

Яка позиція Тайваню?

Копирайт изображения AFP Image caption Пекін вважає Тайвань власною провінцією, що відкололася

У новорічній промові президент Цай Інвень наголосила, що Китай має використовувати мирні способи розв'язання будь-яких проблем і поважати демократичні принципи, яких дотримується Тайвань.

"Хотіла б закликати Китай прямо визнати існування Китайської республіки на Тайвані", - заявила пані Інвень. Китайська республіка - офіційна назва острова.

За словами Інвень, Китай повинен поважати позицію 23 мільйонів людей, їхнє ставлення до свободи і демократії. Китай, каже президент, має використовувати лише мирні інструменти для вирішення спірних моментів.

Наскільки серйозними є погрози КНР?

Джон Судворт, BBC News, Пекін

Компартія Китаю прямо говорить про возз'єднання як про єдиний можливий шлях у стосунках КНР і Тайваню.

Чи варто нам приділяти особливу увагу словам Сі Цзіньпіна, який погрожує використати силу проти Тайваню у разі необхідності?

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Китай можна вважати потужною військовою наддержавою, проте навіть у такому випадку відправка військ через неспокійні води Тайванської протоки буде величезною військовою авантюрою, успіх якої зовсім не гарантований.

Якщо не брати до уваги трохи більш різкий тон, то заява Сі Цзіньпіна, судячи з усього, не свідчить про якісь серйозні зміни у політиці КНР. Особливо, якщо взяти до уваги більш спокійні уривки його промови, в яких він говорить про мирне врегулювання конфліктів і майбутнє укріплення торгівельних зв'язків.

Якщо й планується якась війна, то це, ймовірно, буде кібервійна. За деякою інформацією, Китай наразі активізує свої сили для впливу на вибори на Тайвані, аби завадити перспективам місцевих прихильників незалежності.

Впродовж тривалого часу влада КНР розраховувала, що зростаюча економічна (а не військова) сила втягне Тайвань в обійми Китаю.

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