35 років тому Азімов розповів, як уявляє 2019. Чи збулися прогнози?

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Наприкінці 1983 року американського письменника-фантаста попросили розповісти, яким він уявляє собі 2019 рік.

Тепер, 35 років потому, його прогнози можна порівняти з реальністю. Деякі з них виявилися точними.

Азімов передбачив зростання популярності комп'ютерів. В статті для видання Toronto Star він заявив, що суспільство досягне того рівня, коли просто "не зможе без них існувати".

"Думати, що комп'ютери захоплять світ, на той момент було дуже проникливим", - вважає Калум Чейз, автор як художніх, так і науково-популярних книг про штучний інтелект.

"У 80-х роках більшість босів ще не користувалися комп'ютерами. Вони були в їхніх секретарів, які роздруковували для своїх керівників електронні листи, аби ті їх читали. Інтернет був всюди, але мало хто про це знав", - додає Чейз.

Азімов також передбачив, що робототехніка здійснить революцію у багатьох сферах, й автоматизація праці стане причиною відмирання окремих професій.

Письменник також вважав, що у 2019 році система освіти працюватиме геть по-іншому, ніж у 1980-х. Він прогнозував, що дітям більше не потрібні будуть викладачі - хіба що для того, аби чимось їх зацікавити чи надихнути. Діти, передбачав Азімов, навчатимуться вдома за допомогою комп'ютерів.

Цей прогноз поки не збувся - школи й досі роблять ставку на традиційні методи освіти, що застосовувались протягом багатьох років. Попри це, вважає Калум Чейз, це передбачення Азімова рано чи пізно збудеться - це питання кількох десятиліть, каже він.

Людина і космос

Де прогнози Азімова виявилися менш точними, так це у тому, що стосується відносин людства і космосу. Письменник передбачав, що до 2019 року на Місяці вже працюватимуть гірничовидобувні фабрики і сонячна електростанція, які дозволили б побудувати там перше космічне поселення.

"Після розвалу Радянського Союзу космічні змагання між США і СРСР припинилися. Це зняло з Америки той тиск, який існував раніше і змушував Штати робити все, аби перемогти СРСР заради власного престижу і з політичних міркувань. Після краху Союзу отримати необхідні бюджети через Конгрес стало неможливим", - каже Калум Чейз.

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Щоправда, варто зауважити, що у 2017 році Білий дім оголосив про плани повернутися на Місяць і побудувати там постійні будівлі для досліджень і експериментів.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск сподівається, що вже у 2023 році до Місяця відправиться перший приватний пасажирський рейс.

Азімов також був правий у тому, що проблема перенаселення Землі ставатиме все серйознішою - так само, як і рівень забруднення середовища.

Але письменник був налаштований оптимістично: за його прогнозами, до 2019 року технологічний прогрес мав дозволити отримати інструменти, які б розвернути процес погіршення стану середовища у зворотній бік.

Якими будуть наступні 30 років?

"Його прогнози абсолютно захоплюють, - каже Калум Чейз. - Цікаво, що у деяких речах він помилився, але водночас багато в чому він виявився правим. Він був генієм".

"Його стаття демонструє деякі загальні риси майбутнього, навіть якщо окремі деталі є помилковими".

Що ж стосується наступних 30 років, то пан Чейз прогнозує кардинальні зміни.

"Я не впевнений, що хтось усвідомлює, наскільки серйозні зміни чекають на нас впродовж наступних 30 років", - розповів він BBC.

Річ, яку Азімов у своєму прогнозі взагалі не згадує, - штучний інтелект. Саме розвиток цієї технології, вважає Чейз, стане ключовим на кілька наступних десятиліть.

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