Фото: проти мігрантів, що хотіли потрапити до США, застосували сльозогінний газ

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Американські правоохоронці застосували сльозогінний газ проти мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон США.

Близько 150 вихідців з країн Центральної Америки спробували потрапити на територію США через ділянку кордону поблизу мексиканського міста Тіхуана.

Інцидент стався на фоні так званого "шатдауну" - припинення роботи частини держустанов США, яке сталося через відмову Конгресу виділити кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Вартість проекту, який був однією з головних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа, складає близько 5,7 мільярда доларів.

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Копирайт изображения AFP/Getty

Американська влада заявляє, що змушена була використати сльозогінний газ проти мігрантів після того, як ті стали поводити себе агресивно і почали жбурляти каміння.

При цьому агентство Associated Press повідомляє, що каміння в бік американських прикордонників полетіло лише у відповідь на газ.

Прес-секретар міністерства внутрішньої безпеки США Кеті Волдмен назвала групу мігрантів "жорстоким натовпом" і додала, що американські агенти застосували "мінімальну силу, необхідну для самозахисту".

В офіційному зверненні пані Волдмен також закликала Конгрес схвалити виділення коштів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

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Копирайт изображения Reuters

Прикордонно-митна служба США заявила, що затримала 25 людей, серед яких є двоє підлітків. Більшість мігрантів вже повернулися на територію Мексики.

Речник МЗС Мексики висловив жаль щодо інциденту поблизу Тіхуани і закликав усі сторони дотримуватися закону.

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Копирайт изображения Reuters

Минулого тижня Дональд Трамп пообіцяв повністю закрити кордон з Мексикою у випадку, якщо Конгрес так і не схвалить фінансування стіни.

"Або ми будуємо стіну, або ми закриваємо кордон", - написав президент США у своєму Twitter.

"Ми будемо змушені повністю закрити кордон, якщо обструкціоністи-демократи не дадуть нам грошей на завершення стіни і не змінять сміхотворні закони про міграцію, які ярмом висять на нашій країні", - додав він.

Проти затвердження фінансування стіни виступають не лише демократи, але й деякі члени Республіканської партії.

Копирайт изображения Reuters

Копирайт изображения Reuters

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