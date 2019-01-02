У Британії визнаному винним чоловіку дозволили подати апеляцію, хоча він у розшуку
Чоловік, якого суд визнав винним у вбивстві дівчини в аварії на швидкісному катері, отримав право оскаржити своє засудження, попри те, що переховується від правоохоронців.
Джека Шепарда засудили до шести років ув'язнення у липні за вбивство 24-річної Шарлотти Браун.
Перед початком суду Шепард втік. Поліції досі не вдається встановити його місце перебування.
Попри статус втікача, чоловік має контакти з адвокатами, які й представляють його інтереси у суді.
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Шепарда звинуватили у тому, що він дозволив пані Браун покерувати його катером "на повній швидкості", через що сталася аварія і дівчина загинула.
Апеляційний суд підтвердив, що 19 грудня суддя дав йому дозвіл оскаржити засудження.
Шепард звернувся до суду в серпні. Він попросив про дозвіл оскаржити його засудження і вирок.
Представник поліції заявив, що правоохоронці знають про початок процесу оскарження.
Він заявив, що Шепарда продовжують розшукувати через смерть пані Браун і закликав усіх, хто знає його місцеперебування, зв'язатися з поліцією.
Хоч Апеляційний суд і дозволив Шепарду оскаржити його засудження, проте чоловіку відмовили у праві оскаржити сам вирок.
Згідно з британським законодавством, людина може оскаржити визнання її винною у злочині (засудження), вирок або визнання винним і вирок одночасно.
Якщо обвинувачений перемагає апеляцію, то рішення про визнання його винним втрачає свою силу, як і вирок.
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