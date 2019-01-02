У Британії визнаному винним чоловіку дозволили подати апеляцію, хоча він у розшуку

Копирайт изображения PA Image caption Якщо суд задовольнить апеляцію, то рішення про визнання Джека Шепарда винним втратить свою силу, як і вирок

Чоловік, якого суд визнав винним у вбивстві дівчини в аварії на швидкісному катері, отримав право оскаржити своє засудження, попри те, що переховується від правоохоронців.

Джека Шепарда засудили до шести років ув'язнення у липні за вбивство 24-річної Шарлотти Браун.

Перед початком суду Шепард втік. Поліції досі не вдається встановити його місце перебування.

Попри статус втікача, чоловік має контакти з адвокатами, які й представляють його інтереси у суді.

Шепарда звинуватили у тому, що він дозволив пані Браун покерувати його катером "на повній швидкості", через що сталася аварія і дівчина загинула.

Апеляційний суд підтвердив, що 19 грудня суддя дав йому дозвіл оскаржити засудження.

Шепард звернувся до суду в серпні. Він попросив про дозвіл оскаржити його засудження і вирок.

Копирайт изображения FAMILY HANDOUT Image caption Через аварію катеру у грудні 2015 року загинула 24-річна Шарлотта Браун

Представник поліції заявив, що правоохоронці знають про початок процесу оскарження.

Він заявив, що Шепарда продовжують розшукувати через смерть пані Браун і закликав усіх, хто знає його місцеперебування, зв'язатися з поліцією.

Хоч Апеляційний суд і дозволив Шепарду оскаржити його засудження, проте чоловіку відмовили у праві оскаржити сам вирок.

Згідно з британським законодавством, людина може оскаржити визнання її винною у злочині (засудження), вирок або визнання винним і вирок одночасно.

Якщо обвинувачений перемагає апеляцію, то рішення про визнання його винним втрачає свою силу, як і вирок.

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