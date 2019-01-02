Комусь пощастило: авіакомпанія помилково продала квитки вартістю $16 тисяч за $600

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Авіакомпанія Cathay Pacific помилково розпродала квитки у першому і бізнес-класах у 24 рази дешевше від їх вартості. Білети обіцяють не анулювати.

Квитки на серпневі рейси з В'єтнаму до Нью-Йорка протягом якогось часу можна було придбати за 675 доларів. При цьому білети на ті ж рейси, але в липні і вересні, коштують 16 тисяч доларів.

Перевізник вже повідомив, що це була помилка, але пообіцяв: всі, хто встиг придбати квитки, зможуть ними скористатися.

Незвично низьку ціну на авіаквитки 31 грудня помітили кілька тревел-блогерів. Незабаром після того, як вони розповіли про неї у соцмережах, Cathay Pacific виправила помилку.

Мак Дженерт зі штату Мілуокі дізнався про вигідні ціни у Twitter і встиг скористатися можливістю забронювати квиток першого класу з Бостона до Гонконга і квиток бізнес-класу для подальшого перельоту в Ханой. Все разом обійшлося йому у 1220 доларів.

В розмові з BBC чоловік зізнається, що завжди мріяв подорожувати першим класом.

"Білет в один кінець на Cathay Pacific міг коштувати близько 18 тисяч доларів, а це трохи виходить за рамки моїх можливостей. Я порахував, що придбав квиток зі знижкою в 95%", - розповідає Дженерт.

"Я подумав, що це або можливість, що випадає раз на все життя, або просто помилка. Або ж і те, і інше", - додає чоловік.

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