Греція надала громадянство трьом мігрантам, які рятували людей у лісових пожежах

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Рибалки-рятівники: албанець Джейк Гані (по центру), єгиптяни Ібрагім Махмуд Муса (справа) і Емад Аль Хаймі (зліва)

Греція надала громадянство трьом мігрантам-рибалкам - двом єгиптянам і албанцю - які рятували греків від руйнівної пожежі біля Афін у липні минулого року.

На урочистій церемонії президент Греції Прокопіс Павлопулос подякував рибалкам за прояв "солідарності та людяності" шляхом порятунку десятків людей.

"Тепер ви також європейські громадяни, і тому ви можете навчити всіх наших партнерів, які не розуміють цінностей Європи, робити те, що вони повинні робити", - сказав він.

У лісових пожежах загинуло не менше 90 чоловік.

Надзвичайно сильні пожежі, які поширювались вітром, охопили значну частину півострова Аттика, а курортне місто Маті було серед найбільш постраждалих районів.

Очевидці розповідали, що сотні людей були змушені тікати в море, коли полум'я наближалося, але інші опинилися в пастці на узбережжі.

"Послання Європі"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Греції сказав, що вчинки трьох мігрантів символізували "європейську людяність"

Мігранти, які отримали громадянство в середу: Джейк Гані з Албанії, Ібрагім Махмуд Муса та Емад Аль Хаймі з Єгипту.

Незрозуміло, скількох точно людей вони врятували від пожежі, але міністр внутрішніх справ Алексіс Харітсіс сказав, що троє мігрантів, разом із грецькими колегами, врятували "десятки наших співвітчизників".

Президент Павлопулос заявив, що дії рибалок "посилають Європі послання" напередодні важливих європейських виборів у травні.

Він назвав це посланням "до формувань популізму та ксенофобії, які виступають проти духу європейської людяності та солідарності, прикладом якої є троє рибалок".

Копирайт изображения AFP Image caption Лісова пожежа в Аттиці в липні минулого року пронеслася по прибережній зоні з жахливою швидкістю

Один з рибалок, Ібрагім Махмуд Муса у коментарі Афінському інформаційному агентству, заявив, що в таких надзвичайних ситуаціях "не існує жодної релігії, немає чорного і білого - коли хтось бачить щось подібне, він повинен піти туди й навіть віддати своє життя, аби допомогти врятувати людей".

"І я хотів би передати послання всім іноземцям, що всі вони повинні поважати місця, де вони живуть".

Емад Аль Хаймі сказав: "Слава Богу, нам вдалося врятувати деяких людей, і я б зробив це знову тисячу разів".

"Поки я живу і можу, я буду намагатися робити добро для Греції. Я робитиму це не роздумуючи".

У вересні минулого року Франція надала громадянство малійському мігранту - Мамуду Гассама, який отримав прізвисько "Людина-павук" - після того, як він без жодного спорядження заліз на четвертий поверх будинку, аби врятувати чотирирічного хлопчика, який висів з балкона.

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