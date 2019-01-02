Шпигунський скандал: США вимагають від Росії пояснити арешт колишнього морпіха
Влада США розраховує отримати більше інформації по справі колишнього американського морського піхотинця, затриманого ФСБ Росії за підозрою в шпигунстві, повідомив держсекретар США Майк Помпео.
"Ми чітко висловили Росії нашу надію на те, аби дізнатися більше про звинувачення, зрозуміти, в чому його звинувачують. І якщо затримання не обґрунтоване, то ми будемо вимагати його негайного повернення", - сказав Помпео журналістам.
Посол США в Росії Джон Гантсман відвідав Пола Вілана, якого утримують у слідчому ізоляторі Лефортово в Москві.
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Брат пана Вілана сказав, що консульські працівники повідомили його, що Пол в порядку і виглядає здоровим.
31 грудня ФСБ повідомила, що затримала громадянина США Пола Вілана 28 грудня "при проведенні шпигунської акції".
Наступного дня його брат Девід Вілан розповів BBC, що Пол приїхав у Росію на весілля свого друга.
Девід Вілан також повідомив, що Пол раніше служив у морській піхоті США, але потім звільнився в запас.
За його словами, Пол неодноразово відвідував Росію з 2007 року як турист і як співробітник консалтингової компанії Kelly Services, проте всі його візити були короткостроковими.
Пол Вілан прилетів до Росії 22 грудня. Востаннє його сім'я спілкувалася з ним 28 грудня, напередодні весілля, говорить Девід. Про його затримання родичі дізналися зі ЗМІ.
За словами Девіда Вілана, останнім часом Пол працював в службі безпеки компанії BorgWarner, що виробляє деталі для автомобілів.
За інформацією газети Washington Post, Пол Вілан пішов на службу в морську піхоту в 1994 році, брав участь у кампанії в Іраку, але у 2008 році його звільнили зі збройних сил після того, як засудили за крадіжку.
Шпигунські скандали
У середині грудня в США відбувся суд над заарештованою в липні 2018 року росіянкою Марією Бутіною. Її звинувачували в злочинній змові з метою роботи в США у ролі іноземного агента без належної реєстрації в Мін'юсті.
Росіянка визнала провину і пішла на угоду зі слідством.
У березні Британія і ряд її союзників вислали понад 100 російських дипломатів і їх сім'ї у відповідь на отруєння в англійському місті Солсбері колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки.
Україна тоді вислала 13 дипломатів.
Британський уряд звинуватив російську владу в отруєнні свого колишнього агента бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
Росія всі звинувачення відкидала і вислала у відповідь десятки західних дипломатів.
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