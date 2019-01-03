Як виглядає "Край світу": зонд НАСА надіслав знімки з околиць Сонячної системи

Копирайт изображения NASA Image caption Ultima Thule робить повний оберт за 15 годин

Агентство НАСА отримало перші успішні фотографії від міжпланетного зонда "Нові горизонти" (New Horizons), який пролетів повз найвіддаленіший з відомих людству об'єктів Сонячної системи.

Зонд надіслав знімки астероїда, відомого під назвою Ultima Thule ("Край світу"). Це перші в історії фотографії об'єкта.

З'ясувалося, що астероїд - це два з'єднаних між собою тіла, що нагадують сніговика.

Науковці припускали, що Ultima Thule складається з двох тіл, і зараз вони отримали підтвердження.

У НАСА повідомили, що зонд, який вилетів з Землі 12 років тому, залишився в робочому стані, пролетівши повз крижаний астероїд.

Об'єкт Ultima Thule виявили лише чотири роки тому. Про його розташування і рух відомо набагато менше, ніж про планети Сонячної системи.

Об'єкт знаходиться на відстані 6,5 млрд км від Землі.

Таким чином New Horizons побив рекорд на найвіддаленіше дослідження в Сонячній системі. Попередній також належав цьому зонду - у 2015 році він пролетів повз карликову планету Плутон.

Ultima Thule знаходиться в так званому поясі Койпера - третьому шарі Сонячної системи після поясу внутрішніх планет і поясу зовнішніх газових гігантів.

Вважається, що до Койпера входять сотні тисяч таких об'єктів як Ultima, а їхній стан може стати розгадкою для розуміння формування Сонячної системи 4,6 млрд років тому.

Що дізналися науковці?

Науковці вважають, що два тіла, з яких складається Ultima Thule, поєдналися одразу або незабаром після цього.

Вони вирішили назвати більше тіло Ultima, а те, що приблизно втричі менше за розміром - Thule.

Об'єкт виявився кольоровим. "Ми мали приблизне уявлення завдяки телескопу "Хаббл", але зараз точно можемо сказати, що Ultima Thule - червоний", - розповіла дослідниця проекту Карлі Говетт.

Копирайт изображения NASA/JHU-APL/SWRI Image caption Один з інструментів зонда зафіксував колір Ultima Thule (зліва). Це наклали на якісний чорно-білий знімок об'єкта (в центрі) і отримали комбіноване зображення (справа)

Керівник цього проекту НАСА Алан Стерн розповів, що дістатися до астероїда було непросто.

"Розміри Ultima Thule близькі до загальної площі Вашингтона, і цей об'єкт відбиває приблизно стільки ж світла, що й ґрунтова суміш для вазонів. Він відбиває сонячні промені у 1900 разів менше, ніж це відбувається на Землі сонячного дня. Ми шукали його практично в повній темряві, при цьому зонд летів із швидкістю 51 тис. км за годину. Але зрештою це нам вдалося", - розповів він.

Копирайт изображения NASA/JHU-APL/SWRI Image caption Команда, що відповідає за New Horizons, святкує успіх

Зонд передав на Землю лише близько одного відсотка інформації, яку зібрав. Повна передача забере більш ніж півтора року.

Фотографії, які оприлюднили дослідники, було знято, коли зонд був ще на відстані 28 тис. км від об'єкту. Знімки, зроблені з найближчої відстані, очікуються в лютому.

Що далі?

Науковці досліджуватимуть інформацію, яку отримали від зонда, а також проситимуть НАСА продовжити місію.

Вони сподіваються змінити траєкторію польоту апарату, щоб він відвідав ще один астероїд в поясі Койпера в найближчі десять років.

Зонд повинен мати достатньо енергії для такого польоту. Важливо, щоб у нього залишилося досить енергії, щоб працювати до 2030-х років.

Можливо, завдяки своїй плутонієвій батареї зонд зможе зняти свій вихід із Сонячної системи.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.