Садовий іде в президенти: "Самопоміч" обрала кандидата

Копирайт изображения UNIAN Image caption Андрій Садовий іде в президенти

Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула кандидатом у президенти лідера партії Андрія Садового.

Рішення про це одностайно ухвалили на з'їзді партії у Києві в четвер, 3 січня.

Напередодні провід партії юридично висунув Андрія Садового, повідомив голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

За його словами, у Садового є три завдання: повернення довіри до влади, боротьба з корупцією та модернізація країни.

Андрій Садовий - український політик і бізнесмен. З 2006 року він є мером міста Львова.

У 2004 році він заснував громадську організацію "Самопоміч", а у 2012 році зареєстрував політичну партію "Об'єднання "Самопоміч", ставши її головою.

У 2014 році на позачергових парламентських виборах партія Андрія Садового пройшла до Верховної ради.

Хто у президенти?

У четвер, 3 січня, документи на реєстрацію кандидатом у президенти України подав Сергій Каплін, лідер Соціал-демократичної партії, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка".

31 грудня документи для участі у виборах президента подав самовисуванець Ігор Шевченко, колишній міністр екології.

Про намір піти в президенти в новорічну ніч заявив шоумен Володимир Зеленський.

Націоналістичні партії та об'єднання, зокрема "ВО "Свобода", "Правий сектор", Організація українських націоналістів (ОУН), Конгрес українських націоналістів та організація "С14," в листопаді вирішили обрати своїм єдиним кандидатом у президенти Руслана Кошулинського. Він був основним суперником Андрія Садового на виборах мера Львова у 2015 році.

"Опозиційний блок" на з'їзді у грудні обрав кандидатом у президенти Олександра Вілкула.

Влітку про намір йти в президенти оголосила Юлія Тимошенко.

Про намір балотуватися також заявляла зокрема Ольга Богомолець.

Виборча кампанія почалася 31 грудня і триватиме 90 днів.

Партії можуть висувати кандидатів або ж громадяни можуть самовисуватися до 3 лютого, а останній день реєстрації - 8 лютого 2019 року. Застава для охочих позмагатись за крісло президента України становить 2,5 мільйона гривень.

Перший тур голосування відбудеться 31 березня, а якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів, то другий тур має пройти 21 квітня.

Інавгурація новообраного президента України має відбутись не пізніше 3 червня 2019 року.

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