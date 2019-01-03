У США затримали чоловіка, що понад рік обкрадав будинки голлівудських зірок

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Поліція США арештувала чоловіка, причетного до серії пограбувань будинків голівудських знаменитостей.

За словами правоохоронців, затриманого звуть Бенджамін Акерман, йому 32 роки.

Поліцейські обшукали об'єкти нерухомості, які належать чоловіку, і виявили там багато викрадених предметів, що загалом коштують мільйони доларів.

Правоохоронці кажуть, що перед пограбуваннями Акерман уважно оглядав будинки, вдаючи потенційного покупця, агента з нерухомості чи навіть представника інвестиційної фірми.

"Коли ми спіймали його, він був одягнений просто ідеально. Він грав свою роль і був у цьому дуже спритним", - розповів детектив Джаред Тіммонс.

Анонсуючи арешт Акермана, Тіммонс сказав, що дорогі предмети знайшли в нього вдома і в окремому сховищі.

Серед знаменитостей, які стали жертвами дій Акермана, - співаки Ашер і Адам Ламберт. Всього поліції відомо про принаймні 13 крадіжок, до яких причетний затриманий.

На своєму сайті поліція оприлюднила фотографії знайдених об'єктів - правоохоронці розраховують, що це допоможе знайти їх можливих власників.

Пропустити Twitter допис , автор: @LAPDHQ In approximately 5 minutes we will be LIVE from LAPD Headquarters to announce the arrest of a suspect in a series of celebrity/high-end home burglaries pic.twitter.com/RRJgR9SNO5 — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 січня 2019 р.

Всього в Акермана вилучили близько двох тисяч предметів. Серед них були, приміром, картини, ювелірні вироби і дорогі вина.

За словами детектива Тіммонса, обхід Акерманом будинків, які потім ставали об'єктами нападів, - це лише перший етап складних операцій, до яких вдавалися злочинці. Вони зокрема втручалися у роботу камер спостереження.

Наразі розслідування у цій справі триває. Поліція розраховує виявити інших причетних до серії пограбувань.

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