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Пошуково-рятувальна операція в Магнітогорську завершена. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 39 загиблих. 38 з них вдалося опізнати.

"39 тіл дістали, опізнали 38. МНС тут робити нічого. Роботу завершено", - повідомив у четвер перший замісник голови російського МНС Олександр Чупріян. За його словами, більше людей під завалами немає.

У понеділок в Магнітогорську в одній з квартир 10-поверхового будинку стався вибух - ймовірно, побутового газу, - після чого один з під'їздів обвалився.

Протягом пошукової операції вдалося врятувати п'ятьох людей, зокрема 11-місячну дитину, яку терміново відправили до Москви на лікування.

Міністр охорони здоров'я Росії Вероніка Скворцова розповіла, що стан дитини залишається стабільно важким, але загрози її життю немає. Лікарі кажуть, що оперувати дитину поки що не планують.

Раніше російське МНС оприлюднило список мешканців будинку, в якому була зазначена уродженка Хмельницької області. Вона мешкала за цією адресою з 2003 року.

В четвер в українському МЗС повідомили, що жінка, про яку йде мова, не була громадянкою України.

"Особа, про яку медіа згадували як загиблу в Магнітогорську українку, була за походженням з України, але, за інформацією рідних, не громадянкою України", - зазначив заступник директора Департаменту консульської служби Василь Кирилич.

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Рятувальні роботи на місці обвалу тривали цілодобово.

У ФСБ Росії кажуть, що вибух побутового газу - єдина версія подій, яку розглядає відомство. Водночас Слідчий комітет, який порушив за фактом обвалу кримінальну справу, заявив, що "розглядає всі можливі версії події".

Кримінальну справу порушили за статтею "вчинення смерті за необережністю двом і більше особам". Вона передбачає позбавлення волі на термін до двох років.

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Раніше одне з місцевих ЗМІ повідомило про обшук в керуючій компанії, що обслуговує будинок, проте в Слідчому комітеті цю інформацію коментувати відмовились.

Фахівці МНС обстежили будинок і вирішили, що три його вцілілі під'їзди небезпечні для проживання. Наразі розглядають питання про їх демонтаж. Інші під'їзди визнані безпечними.

Вибух мікроавтобуса і нічна евакуація

В ніч на 2 січня на перехресті вулиці Карла Маркса (де розташований будинок, що обвалився) і вулиці Правди стався вибух мікроавтобуса "Газель". Як повідомлялося у Telegram-каналі губернатора Челябінської області, загинули три людини.

За даними МВС Росії, причина вибуху - несправність газового обладнання, встановленого в автомобілі.

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В ніч на середу також з'явилися повідомлення про те, що в Магнітогорську почалася евакуація ще одного житлового будинку. За однією версією, це сталося через повідомлення про бомбу, за іншою - поліція таким чином намагалася спіймати в одному з під'їздів невідомого чоловіка.

Влада цю інформацію поки що ніяк не коментувала.

Будинок, де стався вибух, розташований в центрі Магнітогорська, на одній з головних вулиць міста.

У 2017-2018 роках у Росії сталося щонайменше 46 випадків вибуху побутового газу в житлових будинках, що призвели до жертв і потерпілих. Найбільш руйнівним став вибух побутового газу в Іжевську 9 листопада 2017 року - тоді загинули семеро людей.

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