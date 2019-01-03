Посол КНДР в Італії зник. Не виключено, що він попросив політичного притулку

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Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила місцевим чиновникам, що посол КНДР в Італії зник.

Про це стало відомо після того, як з'явились непідтверджені повідомлення, що головний північнокорейський дипломат в Італії попросив про притулок неназвану західну країну.

Чо Сун Гіл, чинний посол Північної Кореї в Римі, є сином і зятем високопосадових північнокорейських чиновників.

Останнім дипломатом-утікачем такого високого рангу був заступник посла в Лондоні Тай Йонг Го.

Він покинув свою посаду у 2016 році разом зі своєю дружиною і дітьми та перейшов до Південної Кореї.

Оскільки він був одним з чиновників найвщого рангу, які коли-небудь тікали з Півночі, його крок розглядався як сильний удар по режиму Кім Чен Ина.

Втік з посольства в Римі

Виступаючи після брифінгу розвідувальної служби в четвер, депутат Кім Мін Кі повідомив журналістам, що Чо Сун Гіл втік із посольства в Римі понад місяць тому.

Копирайт изображения Google Maps Image caption Чо Сун Гіл був першим посланником посольства Північної Кореї в Римі

"Термін виконання обов'язків посла Чо Сун Гілом закінчувався наприкінці листопада минулого року, і на початку листопада він втік з дипломатичної установи", - сказав депутат.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї, яка допитує всіх перебіжчиків з Півночі, повідомила законодавцям, що відтоді не має інформації про дипломата.

Агентство не підтвердило, що він намагається втекти до іншої країни.

Як вважають, дружина Чо Сун Гіла зникла разом з ним.

У Міністерстві закордонних справ Італії повідомили BBC, що не мають інформації про прохання щодо надання притулку з боку північнокорейського дипломата.

Дипломатичні джерела ж повідомили, що востаннє влада Італії чула про нього, коли в минулому році отримала повідомлення від північнокорейського уряду про те, що Чо Сун Гіла замінили.

Південнокорейська газета JoongAng Ilbo повідомила з посиланням на дипломатичне джерело що Чо Сун Гіл перебуває в "безпечному місці" зі своєю сім'єю.

Де Чо Сун Гіл?

Аналіз Лори Бікер, кореспондентки BBC у Сеулі

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Втеча представника північнокорейської еліти - явище рідкісне і буде великим соромом для Кім Чен Ина. Державні засоби масової інформації часто заявляли, що будь-які втечі дипломатів є частиною змови Південної Кореї або Сполучених Штатів з підриву довіри до уряду КНДР.

Пхеньян вважає їх зрадниками країни та її народу, а перебіжчики кажуть, що такі дії можуть мати серйозні наслідки для членів сімей, які залишилися у КНДР.

Останній високопосадовець-перебіжчик Тай Йонг Го, одного разу сказав, що він прийняв рішення, оскільки хотів дати своїм двом синам освіту за межами зубожілої держави.

Він розповів журналістам у Південній Кореї, що працював із Чо Сун Гілом.

За його словами, Чо Сун Гіл був відповідальним за завезення товарів розкоші до Північної Кореї через італійську компанію і що він може знати більше про ядерні плани Пхеньяна.

Саме такого роду інформацію американські спецслужби дуже прагнуть отримати.

Але де ж перебуває 48-річний посланник? Чи попросив він притулку? Навряд чи будь-яка країна підтвердить місцеперебування Чо Сун Гіла, поки не стане ясно, що він і його сім'я в безпеці.

Що нам відомо про північнокорейського дипломата?

48-річний Чо Сун Гіл виконував обов'язки посла в Римі з жовтня 2017 року після того, як Італія вислала тодішнього посла Мун Чон Нама на знак протесту проти ядерного випробування Північної Кореї за місяць до того.

Посольство Північної Кореї в Італії відповідає за співпрацю з римською штаб-квартирою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, яка надає важливу допомогу країні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Північнокорейський дипломат проживав у Римі разом із родиною

Північнокорейські дипломати, які перебувають за кордоном, зазвичай повинні залишити декількох членів сім'ї у Пхеньяні, аби запобігти їхній втечі.

Але вважається, що Чо Сун Гіл був у Римі з дружиною і дітьми. Такий привілей свідчить про впливовість його родини.

Його батько і тесть були дипломатами. Його тесть Лі До Сеоп був відомим послом в Таїланді та Гонконзі, стверджує дипломат-перебіжчик Тай Йонг Го.

Наскільки це незвично?

За представниками Північної Кореї за кордоном, як вважається, уважно стежать їхні ж колеги-дипломати на предмет будь-яких ознак нелояльності до режиму.

Тим не менш, протягом останніх кількох десятиліть деякі з них стали перебіжчиками.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тай Йонг Го був заступником посла в Британії, коли у 2016 році став перебіжчиком

До них належать Ко Йонг Хван і Гйон Сун Іл, які перейшли до Південної Кореї у 1991 і 1996 роках відповідно, після того як покинули свої посади в Африці.

Чанг Сан Гіл, колишній посол в Єгипті, попросив про притулок у США у 1997 році разом зі своєю сім'єю, включаючи брата, який був дипломатом у Лондоні.

Зникнення Чо Сун Гіла сталося через рік після різкого потеплішання у відносинах між Північною та Південною Кореєю, і трьох зустрічей між лідерами двох країн.

Але навіть якщо Чо Сун Гіл дійсно став перебіжчиком, це не вплине на міжкорейські відносини, "тільки якщо Пхеньян не подумає, що втечу організувала південнокорейська влада", заявив інформаційному агентству AFP професор північнокорейських досліджень в Університеті Донггук у Сеулі Ко Ю Хван.

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