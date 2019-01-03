У Мексиці знайшли храм бога "з обдертою шкірою". Йому близько тисячі років
Археологи повідомили про важливу знахідку - на території Мексики їм вдалося віднайти храм Шіпе-Тотека.
В ацтекській міфології Шіпе-Тотек - це божество, пов'язане з оновленням природи, землеробством і змінами пір року. Його ім'я можна перекласти як "Той, що з обдертою шкірою".
Традиційно священнослужителі регіону віддавали йому шану, вдягаючи маску зі шкіри принесених в жертву людей.
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Предмети, які археологам вдалося віднайти у штаті Пуебла, датовані 900-1150 роками нашої ери. Ймовірно, це найдавніші предмети, присвячені Шіпе-Тотеку, які вдавалося знайти на території Мексики.
В інституті національної антропології й історії Мексики кажуть, що 85-сантиметрове керамічне зображення божества виявили у відносно хорошому стані, хоча деякі елементи виробу відділилися одне від одного.
"Зі скульптурної точки зору це дуже красива річ", - каже провідний археолог Ноемі Кастільйо.
На місці також знайшли два величезних черепи, вирізані з вулканічної породи. Вага кожного з них - близько 200 кілограмів.
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Археологи припускають, що черепи використовували як кришки для для двох отворів, розташованих перед жертовними вівтарями, де, не виключено, поховані люди, яких Шіпе-Тотеку принесли в жертву.
Усі матеріали, знайдені на місці розкопок, відправили до лабораторії для подальших досліджень.
Вважається, що згадки про Шіпе-Тотека вперше з'являється ще у доацтекський період. Як правило, його зображували у сандалях, з пов'язкою на стегнах і обтягували людською шкірою.
Ацтекський фестиваль здирання шкіри під назвою Тлакашипеуаліцтлі був присвячений саме Шіпе-Тотеку.
Центральна подія фестивалю - гладіаторські бої, в яких, як правило, брали участь люди, захоплені в полон під час війни. Після бою з них здирали шкіру і вирізали серця - таким чином віддавалася шана Шіпе-Тотеку.
Саму обдерту шкіру потім використовували священнослужителі, які одягали її під час ритуальних обрядів.
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