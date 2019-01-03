Cфера відеоігор у Британії коштує більше ніж музична і відеоіндустрії разом

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Сектор відеоігор наразі займає більш ніж половину всього британського ринку розваг.

Ігрова індустрія наразі оцінюється у 4,85 мільярда доларів - це більше, ніж музична і відеоіндустрія разом узяті. Про це йдеться у новому звіті, оприлюдненому Асоціацією рітейлерів у сфері розваг (ERA).

"Ігрова індустрія неймовірно ефективно використала потенціал цифрових технологій для того, аби запропонувати нові й привабливі форми розваг. Попри те, що ця індустрія є наймолодшою з трьох основних, вона вже є найбільшою", - каже генеральний директор ERA Кім Бейлі.

Значною мірою за такий успіх варто дякувати шаленій популярності всього трьох ігор: Fifa 19, Red Dead Redemption 2 і Call of Duty: Black Ops 4.

Протягом 2018 року британські покупці придбали понад мільйон фізичних копій кожної з них.

При цьому автори звіту ERA не враховували успіху мобільних і безкоштовних ігор - таких, як Fortnite, в яку грає вже понад 200 мільйонів людей у всьому світі.

"Протягом останніх п'яти років ігровий сектор сильно виграв від широкого поширення ігрових додатків на мобільних пристроях і від переходу до цифрового поширення ігор", - каже Пірс Гардінг-Роллс з відділу досліджень ринку відеоігор компанії IHS Markit.

"Сьогодні ігри - це дійсно масовий ринок і дуже важлива частина ринку розваг", - додає він.

"Зростання посилилося також завдяки домінуванню безкоштовного контенту і практиці внутрішньоігрової монетизації. Це посилює звикання до ігор, але водночас знімає обмеження щодо витрат, які можуть понести ті гравці, які дійсно занурюються в ігровий досвід".

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