Демократка Пелосі очолила нижню палату Конгресу. Які її плани на стіну Трампа?

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Конгресвумен із Каліфорнії Ненсі Пелосі знову обрали спікером Палати представників США - це третя найвпливовіша посада у Вашингтоні.

Вона повернула собі місце голови після того, як депутати, які вперше потрапили до парламенту принесли присягу і взяли під свій контроль нижню палату Конгресу.

Ненсі Пелосі перемогла на тлі "шатдауну", коли уряд частково закритий через суперечку щодо фінансування побудови стіни на кордоні з Мексикою.

Пані Пелосі сказала, що хоче припинити "шатдаун", але не має наміру підтримувати фінансуваня стіни.

"Я особливо пишаюся тим, що я жінка-спікер Палати представників цього Конгресу, який відзначає 100-річчя права голосу жінок", - сказала вона.

"І, ми всі маємо можливість і привілей працювати з більш ніж 100 жінками-членами Конгресу - це найбільше число в історії".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ненсі Пелосі з іншими жінками Конгресу

78-річна пані Пелосі стала головою нижньої палати, до якої потрапила найбільша за всю історію кількістю жінок, включаючи перших мусульманок-членів Конгресу, а також перших двох корінних американок.

Що ж з "шатдауном"?

Пані Пелосі та її колеги-демократи пообіцяли прийняти необхідні закони для відновлення роботи уряду, але наполягають на тому, що їхні законопроекти не передбачатимуть фінансування стіни на кордоні з Мексикою, чого вимагає президент Дональд Трамп.

Тим часом, республіканці заявили, що не підтримають жодних законопроектів без схвалення президента, а це означає, що бюджет країни можуть і не схвалити найближчим часом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп вимагає від Конгресу передбачити у бюджеті мільярди доларів на побудову стіни на кордоні з Мексикою

Часткове закриття уряду почалося у грудні, коли Конгрес і пан Трамп не змогли досягти домовленості щодо законопроекту про бюджет.

Республіканці смогли проголосувати за початкову версію бюджету, у яку включили й 5 мільярдів доларів фінансування побудови стіни.

Тоді вони все ще мали більшість у палаті, але не могли отримати необхідні 60 голосів у 100-місному Сенаті.

Тепер же ж демократи отримали більшість у Палаті представників за результатами листопадових проміжних виборів.

Що планують демократи?

Ненсі Пелосі сказала, що демократи швидко ухвалять бюджетне законодавство, аби забезпечити достатні кошти для припинення "шатдауну", але не повідомила деталей свого плану.

Виступаючи на Today show у четвер, вона повторила: "Нічого на стіну".

Пані Пелосі також сказала, що діючому президенту можна висувати обвинувачення - хоча Департамент юстиції США з цим і не згоден.

Демократи також спробують перевести провину за "шатдаун" на президента.

Вони будуть підкреслювати, що законопроекти, які ухвалить, будуть дуже схожими на ті, що ще у грудні мали підтримку обох партій Сенату, до того, як пан Трамп заявив, що не підтримає бюджет "без стіни".

"Ми просимо президента відкрити уряд", - сказала пані Пелосі. "Ми дали можливість республіканцям відповісти "так".

Копирайт изображения White House/Shealah Craighead Image caption Пан Трамп і віце-президент Майк Пенс зустрілися з лідерами республіканців і демократів у середу

Один демократичний законопроект передбачає тимчасове фінансування Міністерства національної безпеки до 8 лютого, а інший - фінансування до 30 вересня урядових установ, які закрилися через "шатдаун".

Лідер більшості Сенату, Мітч Макконнелл, сказав, що республіканці не підтримають заходи, які не підтримає Дональд Трамп.

Кореспондент ВВС Девід Вілліс вважає, що законопроекти не пройдуть Сенат.

Пан Трамп провів зустріч з лідерами Конгресу в Білому домі в середу, але демократи і республіканці не змогли досягти згоди і мають відновити переговори в п'ятницю.

Що означає частковий "шатдаун"?

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