Хакерська атака в Німеччині: опубліковані дані Меркель і ще сотень політиків

Копирайт изображения Getty/Reuters Image caption Опубліковані дані Ангели Меркель, лідера німецьких зелених Роберта Хабека, гумориста та телеведучого Яна Боммермана

Персональні дані сотень німецьких політиків, зокрема канцлерки Ангели Меркель, опубліковані онлайн внаслідок "масової хакерської атаки" в Німеччині.

Контактна інформація, особисті повідомлення та інформація про банківські картки політиків від всіх основних німецьких партій, за виключенням ультраправої Альтернативи для Німеччини, з'явилася в Twitter.

Також хакери опублікували дані деяких німецьких знаменитостей та журналістів.

Поки що незрозуміло, хто стоїть за хакерською атакою.

Наскільки масштабною була атака

Справжній розмір шкоди, завданої цим витоком інформації, поки що невідомий, хоча міністр юстиції Катаріна Барлі заявила, що це "серйозна атака".

"Люди, що стоять за цим, хочуть завдати шкоди довірі до нашої демократії та інституцій", - сказала вона.

Федеральний офіс Німеччини з питань інформаційної безпеки (BSI) заявив, що він розслідує атаку і сказав, що урядові мережі не постраждали. Національний центр кіберзахисту скликав зустріч у п'ятницю вранці.

Представник уряду заявив, що конфіденційні дані з канцелярії канцлерки не були опубліковані.

Хоча відомо, що політично вибухонебезпечна інформація не розповсюджувалася, витік персональних даних свідчать про те, що наслідки можуть бути значними, каже репортер RBB Міхаель Гьотшенберг, який дослідив цю хакерську атаку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Більшість з жертв хакерської атаки - депутати німецького Бундестагу

Обліковий запис Twitter, який опублікував персональну інформацію і за яким стежать 17 000 людей, виявився пов'язаним з інтернет-платформою, що базується в Гамбурзі. Попри те, що документи були опубліковані на цьому обліковому записі минулого місяця, посадовці дізналися про хакерську атаку лише в четвер.

Один кібераналітик заявив, що існують припущення, що хакери могли використати слабкі місця в програмному забезпеченні електронної пошти для отримання паролів, які цільові користувачі також використовували в облікових записах соціальних медіа.

Хто постраждав?

Переважно це політики національного та регіонального масштабу, деякі телеведучі. Серед них:

Канцлер Ангела Меркель, повідомляється, що опублікована адреса її електронної пошти та деякі листи до неї та від неї

Депутати від провідних парламентських груп - християнських демократів та соціал-демократів, що формують правлячу коаліцію, зелених, Вільної демократичної партії та Лівої партії. Лише дані депутатів від ультраправої Альтернативи для Німеччини не опубліковані

Лідер зелених Роберт Хабек - опубліковані його приватні повідомлення членам родини та дані про банківські картки

Журналісти телеканалів суспільного телебачення ARD та ZDF, гуморист та телеведучий Ян Бомерманн, репер Marteria та реп-група K.I.Z

Телеведучий та гуморист Крістіан Ерінг, в якого вкрали та розмістили в інтернеті 3,4 гігабайтів даних, зокрема, святкові фотографії. Минулого року він виграв судовий процес за позовом лідерки Альтернативи для Німеччини Аліс Вайдель, яка поскаржилася, коли він назвав її "повією" на своєму телешоу.

Депутат від соціал-демократів Флоріан Пост сказав, що відчуває себе "дуже шокованим" витоком виписок з рахунку, але додав, що принаймні один з розміщених файлів є фальшивим.

Німецькі політики ставали мішенями кібератак і раніше. Росію звинуватили в серії кібератак та викраденні даних з комп'ютерів у Бундестазі в 2015 році.

Минулого року атаки зазнала німецька урядова IT-мережа. Тоді звинувачували російських хакерів.