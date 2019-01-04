Туристичні регіони в Таїланді охопив потужний шторм
Південь Таїланду охопив тропічний шторм Пабук, що приніс зливи та сильний вітер. Очікується, що він стане найпотужнішим у цьому регіоні за останні 30 років.
Шторм досяг провінції Накхонсітхаммарат вдень 4 січня, повідомляє місцева метеослужба.
Очікується, що негода рухатиметься через південь Таїланду і охопить популярні туристичні місця, зокрема острови Самуї, Тау та Пханган. Звідти вже поїхали тисячі туристів.
Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від відвідання прибережних зон Таїланду через погіршення погоди.
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Подорожуючі, які застрягли на Самуї, розповіли BBC, що там сильна злива, вітер і високі хвилі, час від часу виникають перебої з електропостачанням.
Тим, хто лишився, рекомендують не залишати приміщення.
У цю пору року в Сіамській затоці бувають шторми, але очікується, що Пабук стане найпотужнішим за останні 30 років. Хвилі сягатимуть п'яти метрів, прогнозують метеорологи.
Влада стверджує, що готова до негоди, що охопила регіони країни в розпал туристичного сезону.
За прогнозами синоптиків, шторм триватиме кілька днів.
У метеослужбі Таїланду застерігають про повені, що можуть раптово статися через сильні зливи.
Очікується, що шторм послабить свою силу, прямуючи від Сіамської затоки до Андаманського моря.
У 1989 році тайфун Гей, що охопив цей регіон, забрав життя 800 людей.
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