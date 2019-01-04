Туристичні регіони в Таїланді охопив потужний шторм

Копирайт изображения EPA Image caption З прибрежних районів Таїланду евакуюють десятки тисяч людей

Південь Таїланду охопив тропічний шторм Пабук, що приніс зливи та сильний вітер. Очікується, що він стане найпотужнішим у цьому регіоні за останні 30 років.

Шторм досяг провінції Накхонсітхаммарат вдень 4 січня, повідомляє місцева метеослужба.

Очікується, що негода рухатиметься через південь Таїланду і охопить популярні туристичні місця, зокрема острови Самуї, Тау та Пханган. Звідти вже поїхали тисячі туристів.

Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від відвідання прибережних зон Таїланду через погіршення погоди.

Подорожуючі, які застрягли на Самуї, розповіли BBC, що там сильна злива, вітер і високі хвилі, час від часу виникають перебої з електропостачанням.

Тим, хто лишився, рекомендують не залишати приміщення.

У цю пору року в Сіамській затоці бувають шторми, але очікується, що Пабук стане найпотужнішим за останні 30 років. Хвилі сягатимуть п'яти метрів, прогнозують метеорологи.

Влада стверджує, що готова до негоди, що охопила регіони країни в розпал туристичного сезону.

За прогнозами синоптиків, шторм триватиме кілька днів.

У метеослужбі Таїланду застерігають про повені, що можуть раптово статися через сильні зливи.

Очікується, що шторм послабить свою силу, прямуючи від Сіамської затоки до Андаманського моря.

У 1989 році тайфун Гей, що охопив цей регіон, забрав життя 800 людей.

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