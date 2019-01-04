Вбивство у Києві: боксеру оголосили підозру

Копирайт изображения Поліція Києва

Прокуратура Києва оголосила підозру чоловіку, який 2 січня завдав смертельної травми іншій людині в Києві.

"Підозрюваний, який вигулював собак, вступив у словесну перепалку із перехожими чоловіками і під час цього конфлікту вдарив одного з опонентів у щелепу. Від отриманої травми останній помер на місці", - повідомила прес-служба прокуратури.

Чоловік, якого, як зазначають правоохоронці, "обґрунтовано підозрюють у скоєнні вказаного злочину", зник з місця події і лише ввечері 3 січня з'явився в управління поліції разом з адвокатом. Його затримали.

Ця людина - 36-річний киянин, кандидат у майстри спорту з боксу та кікбоксингу, йдеться в повідомленні.

Йому оголосили підозру за статтею про умисне вбивство. Стаття передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Прокуратура готує клопотання до суду щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

2 січня в Печерському районі Києва сталася бійка між двома чоловіками. Один з них, 26-річний місцевий мешканець, загинув.

Свідки розповіли правоохоронцям, що у потерпілого відбувся конфлікт із незнайомцем, який вигулював двох собак, повідомляла поліція Києва.

Правоохоронці поки що офіційно не називають імена учасників конфлікту.

Як розповіла речниця Нацполіції Оксана Блищик в ефірі одного з телеканалів, трагедія розпочалася із дорожнього конфлікту.

"Чоловік, який вигулював двох собак, почав конфліктувати з водієм автомобіля щодо першочерговості проходу або проїзду на переході. Почалася словесна сварка, чоловіки почали на підвищених тонах з'ясовувати стосунки, і під час цього конфлікту чоловік, який вигулював собак, вдарив опонента рукою в голову", - розповіла речниця Нацполіції.

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін написав у Facebook: "У підсумку загинув молодий чоловік, 1992 р.н., у нього залишилась жінка з малечею, а ймовірний вбивця може також на довгі роки залишити своїх дітей та двох улюблених собак, заради яких лишив життя людини".

У соцмережах з'явилося відео з камери відеоспостереження, що, ймовірно, зафіксувало момент бійки.

На записі стоять четверо людей, які спілкуються, біля них ходять двоє собак. На відео переважно видно лише ноги.

Далі один з чоловіків вдарив іншого, той впав. Як виглядає з відео, інші двоє супутників почали надавати йому першу допомогу - відтягнули його вбік, розстібали одяг і намагалися витерти снігом.

Згодом один чоловік йде геть разом із собаками.

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