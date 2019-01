Трамп знову обіграв слоган з "Гри престолів", хоча автори просили цього не робити

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Президент США Дональд Трамп виклав у своєму Instagram фотоколаж про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, в якому знову використав гасло з відомого серіалу "Гра престолів".

Фотографію супроводжує слоган The Wall Is Coming ("Стіна близько"), написаний фірмовим шрифтом із серіалу. Оригінальний слоган з "Гри престолів" звучить як "Зима близько".

Можливо, Трамп - фанат "Гри престолів", однак багато користувачів засумнівалися в тому, що американський лідер дивився сьомий сезон, де велетенську стіну на кордоні Семи королівств руйнує дракон.

Трамп не вперше використовує слоган і фірмові шрифти "Гри престолів", попри прохання компанії HBO, яка зняла серіал, не використовувати її продукцію і товарний знак в політичних цілях.

У минулому році він в схожому стилі анонсував санкції проти Ірану, виклавши фото, де перед ним лежить його ж плакат з підписом "Санкції близько".

У відповідь генерал Касем Сулеймані, командувач елітним іранським спецпідрозділом, опублікував на своїй сторінці в Instagram зображення, також стилізоване під постер "Гри престолів".

На ньому - він зі стилізованим під серіал підписом I will stand against you (можна перекласти як "Тобі мене не зламати").

