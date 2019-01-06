Apple здає позиції. Хто винен: китайці, Трамп або дорогий iPhone?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китай зіпсував продажі Apple в ключовому кварталі року

Три місяці тому Apple коштувала 1,2 трлн доларів. До Нового року американська компанія подешевшала до 750 млрд і визнала, що справи йдуть не так добре, як вона очікувала.

Apple звинувачує млявий попит у Китаї, з яким президент США Дональд Трамп веде торговельну війну.

Експерти ж кажуть, що проблема набагато ширша, і попереджають, що якщо нічого не зміниться в стратегії компанії і поведінці споживачів, імперії iPhone загрожує спад.

Несподіване попередження Apple про те, що виручка компанії в ключовому різдвяному кварталі виявиться нижчою, ніж сама компанія очікувала ще два місяці тому, шокувало інвесторів, і без того засмучених рекордним падінням ринку акцій в грудні.

Apple - один із лідерів найтривалішого в історії ралі на фондовому ринку і перша в його історії компанія вартістю понад 1 трлн доларів.

Багато хто побоюється, що десятирічне зростання ринку добігає кінця, і з особливою ретельністю вишукують ознаки уповільнення бізнесу у п'яти лідерів цього зростання, відомих як FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix і Google.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вперше з 2016 року квартальні продажі Apple в річному вираженні покажуть спад майже на 5%

Першим нерви інвесторів полоскотала у минулому році Facebook. Потім прийшла черга Apple. Акції компанії почали падати незабаром після традиційного вересневого оголошення нової лінійки її продукції: на цей раз обійшлося без радикальних змін, як рік тому, коли компанія представила iPhone X.

Незабаром після цього компанія повідомила, що з нового року перестане ділитися з інвесторами інформацією про продажі смартфонів, ніж лише посилила розпродаж її акцій.

Черговим розладом став прогноз квартальних продажів на рівні 89 млрд доларів - всі сподівалися на більш істотне зростання.

І не встигли власники цінних паперів Apple побажати собі вдалого Нового року, як отримали лист від глави компанії Тіма Кука.

У ньому він визнав, що ті оцінки виявилися завищеними - приблизно на 5 млрд доларів.

"Хоча ми і очікували деяких складнощів на ключових ринках, що розвиваються, ми недооцінили масштаб уповільнення економічного зростання, особливо в Китаї", - написав пан Кук.

Він згадав торгову війну США з Китаєм в числі причин і додав, що китайські проблеми торкнулися і телефонів iPhone, і планшетів iPad, і комп'ютерів Mac.

У результаті квартальні продажі замість невеликого зростання в річному вираженні покажуть спад майже на 5%, чого з Apple не траплялося з 2016 року.

За останні 15 років Apple вперше переглядає прогноз.

"Настали нові часи"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тім Кук на вересневій презентації

Аналітиків не переконало пояснення Кука, оскільки у Apple в Китаї справи не перший день йдуть не дуже добре.

"Я б не став пов'язувати це ні з проблемами американської і китайської економік, ні з торговельною війною", - говорить аналітик сектора високих технологій Сем Рейнольдс. "Просто для Apple настали нові часи".

Американська компанія поступово здає позиції в Китаї місцевим Oppo, Huawei і Xiaomi. А нападки Трампа на Китай і арешт доньки засновника Huawei за запитом Вашингтона лише загострили споживчий патріотизм китайців, каже Вілл Вонг, аналітик консалтингової компанії IDC.

До того ж, зауважує він, стратегія Apple - підвищувати ціни у відповідь на скорочення продажів - відмінно працювала в період зростання економіки і доходів населення, а в Китаї як раз зараз з цим проблеми, в тому числі через торгову політику Трампа.

"Споживачі звертають більше уваги на ціни в періоди несприятливого розвитку ситуації в економіці. І тут у китайських виробників перевага", - говорить Вонг.

Image caption Доля ринку телефонів у Китаю за брендами. Джерела: Bloomberg, Counterpoint Research

І не тільки в Китаї. Кук в листі інвесторам визнав, що і в розвинених країнах реальність не дотягує до очікувань: люди все рідше купують телефони, і багато власників старих iPhone скористалися недавніми знижками Apple на заміну батареї, чим відтермінували покупку нового апарату.

"Після iPhone 8 крива технологічного підйому вирівнялася, і у споживачів усе менше приводів міняти iPhone на новий", - говорить Рейнольдс.

Експерти сходяться на думці, що подальша доля Apple залежить не стільки від зовнішніх факторів на кшталт торгової війни Китаю з США, скільки від здатності компанії зробити роботу над помилками, адаптуватися до нових умов і здійснити черговий технологічний прорив.

"Інвестори спробують зрозуміти, наскільки агресивна цінова політика Apple погіршила ситуацію і як це вплине на довгострокові можливості компанії утримувати високі ціни на iPhone", - говорить аналітик Atlantic Equities Джеймс Кордвелл.

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