Huawei покарала працівників, які запостили новорічне вітання компанії з iPhone

Копирайт изображения Reuters Image caption Китайські компанії заохочують співробітників використовувати продукти Huawei

Двох співробітників Huawei, які зробили пост в обліковому записі китайського технологічного гіганта у Twitter, використавши пристрій iPhone, покарали, йдеться у розсилці компанії.

В офіційному повідомленні, розміщеному на Новий рік, користувачам соцмережі бажали "Щасливого #2019", а під постом було видно, що повідомлення розмістили "з iPhone".

Китайські компанії намагаються стимулювати співробітників користуватися продуктами Huawei, а не її американського конкурента Apple.

Минулого року компанія Huawei обігнала Apple за кількістю проданих у світі мобільних телефонів, ставши другою після південнокорейської Samsung.

Згідно з останніми даними, китайська компанія контролює 15% світового ринку смартфонів.

Інформаційне агентство Reuters у п'ятницю, з посиланням на внутрішню записку компанії повідомляє, що працівників Huawei, винних в інциденті з Twitter, понизили та оштрафували.

Повідомлення до Нового року швидко видалили з офіційної сторінки компанії у Twitter, але користувачі соцмережі встигли поширити повідомлення.

У внутрішній записці компанії йдеться, що інцидент, який пов'язали з "проблемами VPN" на настільному комп'ютері, "завдав шкоди бренду Huawei", повідомляє Reuters.

Китайські компанії намагаються заохотити співробітників до вибору продуктів Huawei, а не Apple, аби продемонструвати солідарність з головною фінансовою директоркою компанії Мен Ванчжоу, яку арештували в Канаді 1 грудня.

Мен Ванчжоу загрожує екстрадиція до США за звинуваченням у порушенні санкцій проти Ірану. Інцидент збільшив напруженість між США і Китаєм.

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