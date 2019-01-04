В Італії злочинці екскаваторами "відкрили" інкасаторську машину й вкрали €2 млн

Копирайт изображения RAI Image caption Пошкоджену машину й екскаватори покинули на місці злочину

Італійська поліція розшукує грабіжників, які викрали 2,3 мільйона євро після того, як вони захопили та відкрили інкасаторську машину на півдні країни.

Група з чотирьох невідомих заблокувала фургон двома вантажівками на шосе 96 біля міста Барі, а потім вистрілила у повітря, аби залякати охоронців, повідомляють місцеві ЗМІ.

Злочинці використали два екскаватори аби відкрити авто, на кшталт бляшанки, й дістати готівку.

Троє охоронців у машині не постраждали, але були в шоковому стані.

Обидві вантажівки підпалили, а екскаватори покинули на місці нападу, який стався о 07:30 (08:30 за Києвом) у середу.

Грабіжники у масках, як повідомляють, мали автоматичну зброю і втекли на двох машинах.

Поліція тримала шосе зачиненим протягом кількох годин, доки експерти оглядали місце події.

Гроші, які перевозили в інкасаторській машині, призначалися для виплати пенсій у сусідньому місті Матера.

За даними італійської газети Corriere della Sera, грабіжники в тому ж регіоні Італії, Апулія, двічі минулого року намагалися відкрити та пограбувати інкасаторські машини за допомогою екскаватора, але обидві спроби завершились невдачею.

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