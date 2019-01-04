Томос привезуть до Софійського собору. Коли його можна буде побачити?

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У понеділок, 7 січня, у Софійському соборі в Києві пройде різдвяна літургія, на якій покажуть томос про автокефалію. Про це йдеться у повідомленні Православної церкви України.

Процедура надання томосу про автокефалію Православної церкви України має розпочатися 5 січня у Стамбулі - очікується, що у цей день Вселенський патріарх Варфоломій поставить під документом свій підпис.

Безпосереднє вручення томосу відбудеться вже 6 січня - після того, як Варфоломій і предстоятель УПЦ Епіфаній проведуть спільну службу.

РПЦ різко засуджує надання автокефалії українській церкві і ще 15 жовтня розірвала церковне спілкування з Вселенським патріархатом.

Проти створення автокефальної церкви виступили й більшість єпископів УПЦ Московського патріархату, яка підпорядковується РПЦ.

"Кожен охочий зможе його побачити"

Богосужіння за участю предстоятеля ПЦУ Епіфанія має розпочатися о 10 ранку. Тоді ж у будівлі Софійського собору виставлять томос про автокефалію - документ, що має засвідчити незалежність новоствореної української церкви.

Очікується, що участь у спільній молитві візьмуть зокрема президент петро Порошенко і голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Під час самої літургії вхід до Софіївського собору буде обмежений - бажаючі зможуть спостерігати за нею за допомогою великого екрану, який встановлять на Софіївській площі.

Проте згодом - після завершення літургії - потрапити до собору і побачити томос зможе кожен охочий.

"Після літургії томос буде перенесено для загального огляду в трапезний храм Софії Київської (Мала Софія), де кожний бажаючий зможе його побачити в будь-який день з 8-ої години ранку до 18-ої години вечора", - ідеться в повідомленні ПЦУ.

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Раніше Вселенський патріарх у листі до архієпископів і патріархів усіх православних церков закликав їх підтримати автокефалію Православної церкви України.

"Реалізація всіх наших зусиль очікується 6 січня, у день Богоявлення, коли ми маємо намір надати Томос про автокефалію і відсвяткувати його з предстоятелем автокефальної Православної церкви України", - сказано у листі.

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