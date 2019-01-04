Єгипет просить не випускати в ефір інтерв'ю президента телеканалу CBS. Чому?

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Американський телеканал CBS повідомив, що відхилив прохання єгипетської влади не показувати інтерв'ю з президентом країни Абделем аль-Фаттахом ас-Сісі.

Що сказав президент?

Телеканал CBS поки не виклав повну версію розмови з президентом Єгипту, проте повідомив, що ас-Сісі зокрема запитували про розгін у 2013 році прихильників демократично обраного президента Мухаммеда Мурсі, здійснений військовими.

Тоді понад 900 людей були вбиті. Більшість з них були прихильниками ісламістського руху "Брати мусульмани", який наразі в Єгипті визнаний терористичним. 14 жовтня 2013 року спецслужби зачистили дві площі у Каїрі, де перебували протестувальники. Два дні потому на ще одній площі загинули 120 людей.

Ас-Сісі на той момент був міністром оборони Єгипту. Журналіст CBS запитав у нього, чи віддавав він наказ відкривати вогонь по протестувальникам. На це президент Єгипту відповів: "Там були тисячі озброєних людей. Ми випробували всі можливі мирні методи, аби їх розігнати".

Організація Human Rights Watch повідомляє, що озброєними були лише кілька людей, а систематичні вбивства можуть говорити про те, що це було частиною цілеспрямованої політики. А це, у свою чергу, перетворює їх на злочини проти людяності.

Президента також запитали про звіти правозахисників, в яких йдеться про 60 тисяч політичних активістів, арештованих у Єгипті з 2013 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Внаслідок подій 14 серпня 2013 року загинули принаймні 900 людей

"Я уявлення не маю, звідки вони взяли цю цифру. Я вже говорив, що в Єгипті немає політичних в'язнів. Коли існує меншість, що намагається нав'язати свою екстремістську ідеологію, ми змушені втручатися, і немає значення, скільки їх", - заявив ас-Сісі.

За повідомленнями CBS, президент Єгипту також підтвердив, що його країна співпрацює з Ізраїлем у боротьбі проти терористів у Північному Синаї. У цьому регіоні Єгипту впродовж останніх років ісламісти періодично вчиняють напади на єгипетські збройні сили, поліцію і мирних жителів.

На питання про те, чи можна назвати співпрацю Єгипту і Ізраїлю найбільш тісною в історії обох країн, ас-Сісі відповів: "Так, це правда… У нас широкомасштабна співпраця".

Чому Єгипет просить не показувати інтерв'ю?

Вже незабаром після того, як програма "60 хвилин" на CBS була записана, посол Єгипту зв'язався з представниками телеканалу і заявив, що інтерв'ю не можна випускати в ефір.

Проте, кажуть в CBS, виконувати це прохання вони не збираються. Планується, що програму покажуть вже цієї неділі.

Єгипетська влада поки офіційно не коментувала інформацію, поширену CBS.

Представники телеканалу не наводять точної цитати посла Єгипту, але кажуть, що він заявив, ніби інформація про придушення інакодумців у Єгипті - "це не той тип новин, який уряд пана ас-Сісі хотів би поширювати".

Інформація про співпрацю з Ізраїлем так само може бути сприйнята в Єгипті неоднозначно. Відносини між обома країнами впродовж багатьох років були напруженими. Країни чотири рази брали участь у військових конфліктах одне проти одного, аж поки у 1979 році не підписали мирний договір.

Раніше влада Єгипту не підтверджувала інформацію про військову співпрацю з Ізраїлем.

Коли ЗМІ повідомляли про участь Ізраїлю у боротьбі з терористами на Синаї, Єгипет наполягав, що це не відповідає дійсності і просив не поширювати недостовірну інформацію.

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