Трамп каже, що готовий продовжувати "шатдаун" в США роками

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Президент США заявив, що готовий до того, що так званий "шатдаун" - припинення роботи частини держустанов США - триватиме роками.

Також Дональд Трамп не виключив, що може запровадити у країні надзвичайний стан для того, аби побудувати стіну на кордоні з Мексикою. Наразі зробити це заважає Конгрес, який відмовляється виділяти кошти на зведення стіни.

Конфлікт з цього приводу призвів до того, що частина державних установ в США не працюють вже впродовж трьох тижнів.

За словами Трампа, він не підпише жодного документа, поки Конгрес не профінансує зведення стіни на американо-мексиканському кордоні. Демократи ж виступають категорично проти.

Спочатку Трамп позитивно оцінив переговори з лідерами Демократичної партії, що проходили у Білому домі: "Всі ми перебуваємо на одному шляху і хочемо, аби уряд знову працював", - заявив Трамп.

Проте згодом, коли журналіст запитав у президента, чи дійсно той готовий продовжувати "шатдаун" роками, президент відповів ствердно.

"Я дійсно сказав це, так. Я не думаю, що це станеться, але так, я готовий до цього", - сказав він.

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Так само ствердно Трамп відповів на питання про можливе використання надзвичайних повноважень, аби обійти необхідність отримати згоду Конгресу на будівництво стіни: "Я можу зробити це… Це ще один шлях, як можна це зробити", - додав президент.

У п'ятницю в Білому домі відбулася зустріч Трампа з лідерами Демократичної партії Ненсі Пелосі і Чаком Шумером.

Після її завершення Шумер заявив журналістам: "Ми сказали президенту, що нам потрібно, аби уряд запрацював. Він відмовив. Він заявив, що уряд не працюватиме дуже довго. Місяці або роки".

Демократи, які тепер мають більшість у Палаті представників США у четвер схвалили законопроекти, які могли б дозволити відновити роботу уряду. Але для цього їх має схвалити Сенат, що підконтрольний Республіканській партії.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл заявив, що партія не підтримає жодних дій без згоди з президентом.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою - одна з ключових передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. Він вимагає виділити на цей проект 5,7 млрд доларів, проте американські законодавці так і не дійшли згоди щодо цієї статті бюджету.

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