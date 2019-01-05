Кевіна Гарта закликали провести церемонію Оскара попри звинувачення у гомофобії

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Американська телеведуча Еллен Дедженерес закликала Кевіна Гарта провести церемонію нагородження премії Оскар. Раніше коміка вже затвердили на цю роль, але після скандалу, що спалахнув навколо нього, Гарт від пропозиції відмовився.

На початку грудня Кевін Гарт повідомив, що стане ведучим майбутньої церемонії Оскар і додав, що для нього це "можливість всього життя".

Але пізніше у соцмережах спалахнув скандал через гомофобні твіти, які він оприлюднив ще близько десяти років тому. Тоді він пожартував про геїв, однак згодом вибачився за цей вчинок.

Через звинувачення у гомофобії Гарт відмовився проводити церемонію.

"Я вирішив відмовитися від ролі ведучого на Оскарі, оскільки не хочу відволікати увагу публіки у ніч, коли вона має бути прикута до багатьох талановитих артистів", - написав Гарт у своєму Twitter.

"Мені шкода, що я зробив людям боляче. Я розвиваюся і хочу рухатись у цьому ж напрямку. Я хочу об'єднувати, а не розділяти людей", - додавав він.

Відтоді Американська кіноакадемія так і не затвердила нового ведучого церемонії.

Тепер американська телеведуча Еллен Дедженерес закликала Гарта провести церемонію - попри критику у соцмережах.

Під час інтерв'ю, яке незабаром покажуть на американському телебаченні, вона розповіла, що навіть розмовляла з представниками Американської кіноакадемії, і там її запевнили, що будуть раді рішенню Гарта повернутися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еллен Дедженерес

"Вони сказали мені: боже, ми хочемо, щоб він був ведучим. Що ми можемо зробити, аби це сталося?", - запевнила Дедженерес.

Еллен Дедженерес, яка є відкритою лесбійкою, каже, що впевнена: Гарт не є гомофобом.

Вона порадила йому не звертати увагу на критику у соцмережах і все ж повернутися до ідеї участі в церемонії.

"Я тебе знаю, ти не той хлопець - я знаю тебе… Ти маєш вести Оскар", - сказала ведуча.

Вона також запустила флешмоб у Twitter під назвою #OscarsNeedHart ("Оскару потрібен Гарт").

Велика кількість інтернет-користувачів заклик Дедженерес підтримали, але є й ті, хто вважають, що вибачення актора не були переконливими.

"Як і Еллен Дедженерес, я вірю у пробачення та другий шанс, але так само я вірю, що ці речі треба заслужити", - каже британський журналіст Нік Левайн, який висвітлює проблеми ЛГБТ-спільноти.

"Чи доклав Кевін Гарт якість значні зусилля, аби звернутися до суспільства й вислухати думку щодо того, чому його старі висловлювання були настільки образливими? Думаю, якби він це зробив, він зрозумів би, чому те, що він сказав так давно і за що вибачився, призвело до того, що він втратив таку чудову можливість".

"Як тільки він продемонструє більшу обізнаність у тому, чому його слова роблять боляче, ми зможемо поговорити про пробачення і можливість проводити церемонію Оскара".

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