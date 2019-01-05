Кількість незаконних мігрантів до ЄС впала до найнижчого рівня за останні 5 років
Число мігрантів, яких затримали при спробі незаконного проникнення до Євросоюзу, зменшилося до найнижчого рівня за останні п'ять років, повідомили у Frontex.
Агентство ЄС з охорони зовнішніх кордонів (Frontex) за 2018 рік зареєструвало близько 150 тис. фактів нелегального перетину меж ЄС - це найнижчий показник з 2013 року.
У Frontex особливо відзначають скорочення потоку нелегалів через Середземне море до Італії, де новий уряд зайняв жорстку позицію щодо даного питання - аж до заборони суднам, які займаються порятунком мігрантів у морі, приставати в італійських портах.
Натомість, вдвічі збільшився незаконний потік до ЄС через Іспанію.
Цифри
Кількість затриманих незаконних мігрантів до ЄС у 2018 році зменшилася на 92% від показників 2015 року, коли мігрантська криза в Європі була на піку.
Це число також на чверть менше від кількості нелегалів у 2017 році. Найбільше - на 80% - скоротився потік через Середземне море з Північної Африки до півдня Італії.
На 87% зменшилося число нелегальних мігрантів з Лівії, і на половину - з Алжиру.
У Frontex кажуть, що тепер головний маршрут незаконної міграції до ЄС пролягає через Західне Середземномор'я - кількість нелегалів, які прибули до Іспанії (переважно з Марокко) за 2018 рік подвоїлася.
Агентство також збирало інформацію про стать і вік нелегалів.
Виявилося, що жінок серед них близько 18%.
Водночас 20% нелегалів під час бесід з ними заявляли, що їм ще немає 18 років.
Причини змін
Таке відчутне зменшення потоку нелегалів до Італії пояснюють приходом там до влади нового популістського уряду, який зайняв жорстку позицію щодо незаконної міграції в країну.
Він ускладнив можливості для мігрантів, яких врятували під час спроби переплисти Середземне море, залишитися в Італії. Ухвалено окремий закон, який спростив процедури їхньої депортації.
Італійський міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні також нерідко йшов на конфлікт з організаторами рятувальних операцій для мігрантів у Середземному морі й забороняв таким суднам приставати в портах Італії.
Італія наполягає, щоб таких мігрантів одразу повертали до Лівії за залученням тамтешньої берегової охорони.
Водночас правозахисники наполягають, що у Лівії мігрантам загрожують жорсткі умови та засилля банд, які наживаються на нелегальній міграції.
Більше смертей
Спостерігачі також відзначають, що процес перетину Середземного моря за минулий рік став ще більш небезпечним.
В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) кажуть, що на тлі зменшення потоку нелегалів до ЄС значно зросла кількість їхніх смертей на цих маршрутах.
За даними Міжнародної організації з міграції, за 2018 рік понад 2 тис. людей загинули чи зникли безвісти під час спроби перетнути Середземне море.
"Причина більшої небезпеки маршрутів у тому, що люди, які організовують трафік мігрантів, готові йти на серйозні ризики через посилення контролю зі сторони берегової охорони Лівії", - пояснює спецпредставник UNHCR Вінсент Кочетель.