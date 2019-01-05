Кількість незаконних мігрантів до ЄС впала до найнижчого рівня за останні 5 років

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тепер більшість нелегальних мігрантів прибувають до ЄС не через Італію, а черех Іспанію

Число мігрантів, яких затримали при спробі незаконного проникнення до Євросоюзу, зменшилося до найнижчого рівня за останні п'ять років, повідомили у Frontex.

Агентство ЄС з охорони зовнішніх кордонів (Frontex) за 2018 рік зареєструвало близько 150 тис. фактів нелегального перетину меж ЄС - це найнижчий показник з 2013 року.

У Frontex особливо відзначають скорочення потоку нелегалів через Середземне море до Італії, де новий уряд зайняв жорстку позицію щодо даного питання - аж до заборони суднам, які займаються порятунком мігрантів у морі, приставати в італійських портах.

Натомість, вдвічі збільшився незаконний потік до ЄС через Іспанію.

Цифри

Копирайт изображения AFP Image caption Тисячі людей з Північної Африки ризикуть життям, щоб потрапити до Європи

Кількість затриманих незаконних мігрантів до ЄС у 2018 році зменшилася на 92% від показників 2015 року, коли мігрантська криза в Європі була на піку.

Це число також на чверть менше від кількості нелегалів у 2017 році. Найбільше - на 80% - скоротився потік через Середземне море з Північної Африки до півдня Італії.

На 87% зменшилося число нелегальних мігрантів з Лівії, і на половину - з Алжиру.

У Frontex кажуть, що тепер головний маршрут незаконної міграції до ЄС пролягає через Західне Середземномор'я - кількість нелегалів, які прибули до Іспанії (переважно з Марокко) за 2018 рік подвоїлася.

Агентство також збирало інформацію про стать і вік нелегалів.

Виявилося, що жінок серед них близько 18%.

Водночас 20% нелегалів під час бесід з ними заявляли, що їм ще немає 18 років.

Причини змін

Копирайт изображения AFP Image caption Влада Італії нерідко конфліктувала з організаторами рятувальних місій для нелегалів

Таке відчутне зменшення потоку нелегалів до Італії пояснюють приходом там до влади нового популістського уряду, який зайняв жорстку позицію щодо незаконної міграції в країну.

Він ускладнив можливості для мігрантів, яких врятували під час спроби переплисти Середземне море, залишитися в Італії. Ухвалено окремий закон, який спростив процедури їхньої депортації.

Італійський міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні також нерідко йшов на конфлікт з організаторами рятувальних операцій для мігрантів у Середземному морі й забороняв таким суднам приставати в портах Італії.

Італія наполягає, щоб таких мігрантів одразу повертали до Лівії за залученням тамтешньої берегової охорони.

Водночас правозахисники наполягають, що у Лівії мігрантам загрожують жорсткі умови та засилля банд, які наживаються на нелегальній міграції.

Більше смертей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Близько 2 тис. людей загинули чи зникли при спробі потрапити до ЄС

Спостерігачі також відзначають, що процес перетину Середземного моря за минулий рік став ще більш небезпечним.

В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) кажуть, що на тлі зменшення потоку нелегалів до ЄС значно зросла кількість їхніх смертей на цих маршрутах.

За даними Міжнародної організації з міграції, за 2018 рік понад 2 тис. людей загинули чи зникли безвісти під час спроби перетнути Середземне море.

"Причина більшої небезпеки маршрутів у тому, що люди, які організовують трафік мігрантів, готові йти на серйозні ризики через посилення контролю зі сторони берегової охорони Лівії", - пояснює спецпредставник UNHCR Вінсент Кочетель.