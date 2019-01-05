Смерть у квест-кімнаті: у пожежі в Польщі загинуло п'ятеро дівчат

Копирайт изображения EPA Image caption Щоб вибратися з "ескейп-кімнати" учасники гри мають вирішити ряд загадок

П'ять дівчат-тінейджерок загинули у Польщі під час пожежі у квест-кімнаті, з якої, за завданням гри, треба вибратися розв'язуючи спеціальні завдання.

Всім дівчатам було по 15 років, повідомили польські офіційні джерела.

Вони святкували день народження однієї з них.

Трагедія трапилася у місті Кошалін, що на півночі країни, напередодні ввечері.

Причини пожежі поки що не встановлені.

Як повідомляє повідомляє Associated Press News, за попередніми даними, дівчата загинули від отруєння димом.

Також у вогні сильно постраждав 25-річний чоловік, якого госпіталізували з багатьма опіками. За даними медіа, це працівник квест-кімнати.

У момент, коли почалася пожежа, дівчата не виконали і половини завдань, передає Polskie Radio.

На місце пожежі було направлено чотири пожежні бригади. На момент прибуття бригади на місце, вогонь охопив вже весь перший поверх будівлі.

За інформацією місцевої поліції, найбільш ймовірною причиною пожежі був газовий балон. Але розслідування ще триває.

Копирайт изображения EPA Image caption У Польщі перевірять всі квест-кімнати

У Польщі проводять перевірки всіх квест-кімнат.

Так звани "Ескейп-кімнати", у яких учасники гри мають вибратися із закритого приміщення розв'язуючи серію загадок та завдань, популярні по всьому світу.

Індустрія квест-кімнат бурхливо розвивається в останні роки, зокрема й в Україні.