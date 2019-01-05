Копирайт изображения Getty Images Image caption Ірландський лоукостер отримав низькі оцінки за процес реєстрації, зручність крісел, їжу та напої на борту, а також комфорт у салоні літака

Бюджетна компанія опинилася наприкніці списку, складеного під час опитування фірми Which, що спеціалізується на дослідженнях споживчого ринку.

Такі результати Ryanair "здобуває" шостий рік поспіль, - опитані Which користувачі поставили її на останнє, 19 місце, у списку авіакомпаній, якими вони користуються.

На верхівці списку - Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian та KLM.

Інші британські авіакомпанії - Easyjet та British Airways - отримали 11 та 15 місце у списку, складеного за результатами опитування.

При цьому Easyjet випередив British Airways за показниками якості їжі та напоїв на борту, обслуговування пасажирів та відповідності ціни і якості. Проте обидві компанії отримали низькі оцінки щодо комфортності крісел.

Ryanair в Україні

З осені компанія Ryanair, яка є одним з найбільших лоукостерів у Європі, почала виконувати рейси і з України - з Києва та Львова.

З аеропорту "Бориспіль" Ryanair літає у 12 міст: Барселону, Братиславу, Бидгощ, Варшаву, Вроцлав, Гданськ, Краків, Познань, Лондон, Берлін, Вільнюс та Стокгольм.

А зі Львова - до Варшави, Дюссельдорфа, Кракова, Лондона та Мемінгена.

Від літа 2019 року компанія почне літати з Києва до п'яти нових міст - Дубліна (Ірландія), Манчестера (Велика Британія), Афін (Греція), Софії (Болгарія) та Пафоса (Кіпр).

Українських пасажирів про якість перельотів Ryanair поки що не запитували.

Проблеми

Ryanair пережив масштабний страйк у 2018, скасовував рейси, не пропонуючи клієнтам компенсації, а також тричі змінював правила провезення багажу.

Авіакомпанія, яка розраховує перевезти 141 млн пасажирів цього року, у минулому році не залишила у багатьох своїх клієнтів позитивних вражень щодо реєстрації, зручності крісел, їжею та напоями на борту, а також комфортом у салоні літака.

Представник Ryanair заявив, що у опитуванні не враховані успіхи компанії.

"Кількість пасажирів Ryanair за останні шість років зросла на 80%, а Ryanair.com став найбільш відвідуваним авіасайтом у світі. Ці цифри свідчать про те, що споживачі хочуть чогось більшого, ніж нерепрезентативне опитування лише 8 тисяч осіб", - заявив речник компанії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Easyjet отримав вищі оцінки споживачів, ніж Ryanair чи British Airways

'Більше ніколи'

Відповідаючи на запитання, послугами якої авіакомпанії вони більше ніколи не користуватимуться у майбутньому, 70% учасників британського опитування назвали Ryanair.

Проте, як твердить незалежний консультант з питань авіаційного транспорту Кріс Террі, попри низький рівень задоволення колишніх клієнтів, із залученням нових у ірландського перевізника проблем не буде.

"Для значної частини людей Ryanair все ще означає чудову вартість. Вони отримують те, що очікують".

Кріс Террі каже, що компанія пережила "складний рік", але принесла своїм власникам "величезну купу грошей".

"Болючі уроки мають бути засвоєні", - додає аналітик.