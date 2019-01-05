Копирайт изображения AFP Image caption Жертвами витоку даних стали сотні політиків, журналісти, телеведучі і музиканти

Органи, що опікуються інформаційною безпекою у Німеччині, знали про витік персональних даних сотень політиків, проте не повідомили поліції.

Крім політиків, серед яких і канцлер Німеччини Ангела Меркель, жертвами витоку даних, що були оприлюднені у Twitter, стали журналісти та знаменитості.

Напад тривав впродовж усього грудня, але про нього стало відомо лише 4 січня.

Досі незрозуміло, хто стоїть за нападом.

Оприлюднені контакти, приватні чати та фінансові дані належать політикам з усіх політичних партій Німеччини, крім крайньоправої AfD.

Водночас міністр внутрішніх справ країни заявив, що наразі немає свідчень того, що шкоди зазнали парламентські чи урядові системи. Також не ясно, чи оприлюднені дані були зібрані під час хакерської атаки, або ж витік стався завдяки комусь, хто мав доступ до цих даних.

Як повідомляють новинна агенція DPA та видання Bild, Федеральний офіс з інформаційної безпеки (BSI) знав про витік даних ще у грудні, тоді як Федеральне міністерство внутрішніх справ дізналося про нього лише у п'ятницю, 4 січня.

Голова BSI Арне Шонбом заявив, що його команді "вже на початку грудня спілкувалася із окремими депутатами", дані яких були вкрадені, і що відомство також вторило "мобільну групу з реагування на інцидент".

Водночас Дітмар Бартш, голова парламентської фракції лівої партії Die Linke назвав утаємниченість довкола цієї історії "абсолютно неприйнятною" і запитав, чи не має і саме відомство "чогось, що треба приховувати". Інший депутат Андре Хан заявив: "Звісно, я дуже розлючений тим, що знову дізнаюся про такі речі від ЗМІ, навіть попри те, що я є членом парламентської моніторингової групи. Обов'язок федерального уряду інформувати (парламентарів) стосується також і періоду між Різдвом і Новим роком".

Хто став жертвою витоку даних?

Копирайт изображения Getty/Reuters Image caption Канцлер Ангела Меркель, лідер "зелених" Роберт Хабек та телевізійний сатирик Ян Бомерманн - серед сотень жертв нападу хакерів

Серед жертв нападу політики, журналісти, телеведучі і музиканти:

Канцлер Ангела Меркель: оприлюднена її електронна пошта і кілька електронних листів, як до неї, так і від неї.

Головні парламентські групи, включно із право- та лівоцентристськими партіями, так само, як і "зелені", Die Linke та FDP. Здається, витій даних оминув лише праву AfD.

Були оприлюднені приватні чати із членами родини, а також дані кредитної картки лідера "зелених" Роберта Хабека.

Журналісти громадських мовників ARD та ZDF, а також телевізійні сатирики Ян Бомерманн та Крістіан Ерінг, репер Marteria та реп-група K.I.Z.

Остаточні масштаби шкоди, завданої витоком даних наразі невідомі, хоча міністр юстиції Катаріна Барлі заявила, що то був "серйозний напад".

"Люди, що стоять за цим нападом, хочуть похитнути довіру до нашої демократії та урядових інституцій", - заявила вона.

Поки що не ясно, хто стоїть за нападом, хоча висловлюються припущення щодо причетності правих політичних сил у самій Німеччині, а також Росії.

Росію вже звинувачували у кібер-нападі на німецьку урядову комп'ютерну мережу минулого року.