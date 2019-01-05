В УПЦ (МП) назвали томос для української церкви "великою спокусою"

Копирайт изображения Anastasiya Zanuda Image caption Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу церкви архієпископ УПЦ МП Климент (Вечеря)

Підписання томосу про автокефалію для Православної церкви України відбулося із порушенням фундаментальних канонічних церковних правил, - заявив голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Климент у коментарі російській новинні агенції ТАСС.

"Цей документ створений і підписаний із ігноруванням абсолютно усіх фундаментальних канонічних правил, за якими живе не тільки наша церква, але й решта помісних церков", - цитує архієпископа ТАСС.

Він також заявив, що патріарх Константинопольський Варфоломій "співслужив розкольникам".

"Згідно апостольським і святоотцівським правилам, той, хто співслужить розкольникам, сам є таким, що ухилився в розкол".

Представник УПЦ (МП) також твердить, що у цьому є "не лише духовна драма патріарха Варфоломія, але й велика спокуса для віруючих людей".

Крім того, архієпископ Климент скритикував згадку про президента Петра Порошенка у тексті томосу, посилаючись на досвід європейських держав:

"Справа у тому, що патріарх Варфоломій живе в іншій реальності. Очевидно, йому складно зрозуміти, що в європейських країнах повноваження державної влади і повноваження церкви чітко розмежовані".

Раніше речник Московського патріарха Олександр Волков так само в інтерв'ю ТАСС заявив, що підписання томосу для України остаточно "відірвало Константинопольський патріархат від світового православ'я".

"Патріарх Варфоломій сьогодні остаточно відірвав себе від світового православ'я, вступивши у розкол", - заявив він.

Олександр Волков додав, що "підписання томосу мізерне з точки зору канонів й трагічно для Варфоломія і його прихильників, які підписали сьогодні свою духовну капітуляцію".

31 грудня 2018 року предстоятель РПЦ Кирило надіслав листа Варфоломію, в якому у досить різкій формі закликав його не надавати томос українській церкві та навіть пригрозив йому Страшним судом.

5 січня 2019 року в Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Вручення документа предстоятелю церкви, митрополиту Єпіфанію, заплановане на 6 січня.

Православну церкву України створили на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. Тоді ж її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія, який був єпископом УПЦ КП та намісником патріарха Філарета.

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