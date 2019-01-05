Томос і Порошенко: як ми зробили "фото дня"
5 січня наш кореспондент зробив під час підписання томосу фото, яке стало популярним у соцмережах.
Дехто навіть назвав його "знімком дня".
"Вангую, це фото стане топовим мемом", - написав наш читач Олександр Чорний.
Кореспондент Віталій Червоненко розповів, як вийшло сфотографувати вдоволеного президента.
"Відбувалась церемонія підписання томосу. Ми з колегою з каналу 1+1 Неллі Ковальською стояли позаду Петра Порошенка і знімали церемонію", - каже він.
"В якийсь момент президент відреагував на порух мікрофона і повернувся. Журналісти вибачилися, а президент щиро посміхнувся", - додав Віталій.
За його словами, пізніше саме Порошенко, який займав вигіднішу позицію, побачив, що підпис під томосом уже поставлений і переповів це журналістам.
Наше фото почало швидко поширюватися в мережі, й на нього навіть почали робити фотожаби.
Знімок нагадав багатьом знаменитий мем:
Інші ж почали поширювати отаке фото:
Утім, дехто з коментаторів налаштований критично. ""Коли йдеш на другий термін", - написав Nazarii Dublianskyi в коментарях до фото.
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