Томос і Порошенко: як ми зробили "фото дня"

Image caption Президент Петро Порошенко на підписанні томосу про автокефалію Православної церкви України

5 січня наш кореспондент зробив під час підписання томосу фото, яке стало популярним у соцмережах.

Дехто навіть назвав його "знімком дня".

"Вангую, це фото стане топовим мемом", - написав наш читач Олександр Чорний.

Кореспондент Віталій Червоненко розповів, як вийшло сфотографувати вдоволеного президента.

"Відбувалась церемонія підписання томосу. Ми з колегою з каналу 1+1 Неллі Ковальською стояли позаду Петра Порошенка і знімали церемонію", - каже він.

"В якийсь момент президент відреагував на порух мікрофона і повернувся. Журналісти вибачилися, а президент щиро посміхнувся", - додав Віталій.

За його словами, пізніше саме Порошенко, який займав вигіднішу позицію, побачив, що підпис під томосом уже поставлений і переповів це журналістам.

Наше фото почало швидко поширюватися в мережі, й на нього навіть почали робити фотожаби.

Знімок нагадав багатьом знаменитий мем:

Інші ж почали поширювати отаке фото:

Утім, дехто з коментаторів налаштований критично. ""Коли йдеш на другий термін", - написав Nazarii Dublianskyi в коментарях до фото.

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