Через сніг у аеропорті Мюнхена скасовані чи затримуються десятки рейсів
Щонайменше 120 рейсів були скасовані, ще десятки відбуваються із затримкою через сильний снігопад, - повідомляє Deutsche Welle із посиланням на речницю аеропорту.
Мюнхенський аеропорт є другим найбільшим у Німеччині, через нього проходить багато транзитних рейсів.
Загалом 5 січня із Мюнхенського аеропорту мали вилетіти 850 рейсів.
Сніжити почало ще вночі, і зараз працює лише одна злітна смуга аеропорту, з якої постійно прибирають сніг. Крім того, кожен літак перед зльотом потрібно очищувати від криги і снігу.
За повідомленням DW, кілька рейсів були скасовані і у сусідній Австрії, де також дороги у гірських районах перекрили через небезпеку сходження снігу.
Проблеми на автошляхах є й у самій Баварії, - там сталося кілька аварій і утворилися затори. Частково припинила роботу і залізниця на півдні Баварії через те, що колії перекриті деревами, які впали під вагою снігу.
Станом на 20-00 за даними он-лайн табло Міжнародного аеропорту Бориспіль із затримкою здійснюються рейси із Мюнхена, Мілана, Будапешта, Риги, Цюриха, Лондона, Стамбула та Інсбрука. Проте всі літаки вже в дорозі.
Виліт із затримкою поки що оголошений лише для рейсу на Інсбрук.