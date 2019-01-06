Чергова відставка у Трампа: йде керівник апарату Пентагону

Копирайт изображения Getty Images Image caption Контр-адмірал Кевін Суіні - третій з керівництва Пентагону, хто йде у відставку останніми тижнями

Керівник апарату Міністерства оборони Кевін Суіні подав у відставку, через місяць після того, як міністр оборони Джеймс Меттіс оголосив, що йде з посади.

Контр-адмірал Суіні написав у своїй заяві, що "настав час повернутися в приватний сектор".

Він третім з керівництва Пентагону оголосив про свою відставку після того, як президент Дональд Трамп повідомив, що американські війська покинуть Сирію.

Військові повідомили, що наразі не існує часових рамок виводу військ.

Контр-адмірал Суіні обіймав посаду протягом двох років з січня 2017 року.

У короткій заяві про відставку він сказав, що це була "честь, служити" разом зі своїми колегами у міністерстві, але не згадав пана Трампа.

Пан Суіні оголосив про відставку через кілька днів після того, як генерал Меттіс вирішив залишити свою посаду раніше запланованого терміну. Спочатку планувалося, що він пропрацює до лютого.

Його відставка лише посилює відчуття невизначеності навколо оборонної та зовнішньої політики адміністрації Трампа після несподіваного рішення про вивід військ із Сирії, вважають аналітики.

У вівторок, держсекретар США Майк Помпео розпочне свій тижневий тур Близьким Сходом, аби розвіяти невпевненість союзників у регіоні.

Копирайт изображения Reuters Image caption Генерал Меттіс оголосив про свою відставку в грудні

У своїй заяві про відставку колишній міністр оборони натякнув на політичні розбіжності з президентом Трампом.

У заяві, адресованій безпосередньо президенту, генерал згадав про "ставлення до союзників з повагою" і використання "всіх інструментів американської влади для забезпечення спільної оборони".

"Оскільки ви маєте право мати міністра оборони, чиї погляди краще узгоджуються з вашими щодо цих та інших тем, я вважаю, що буде правильно з мого боку відмовитися від своєї посади", - написав він.

Спікер Міністерства оборони Дана Вайт також залишила свою посаду після несподіваного оголошення президента щодо Сирії.

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