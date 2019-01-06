Кількість населення Китаю сягне піку у 2029 році й почне знижуватись

Копирайт изображения VCG Image caption Китай скасував свою політику однієї дитини на родину у 2015 році для боротьби зі старінням населення

Кількість населення Китаю досягне піку у 2029 році на рівні 1,44 мільярда, а потім почнеться період "непереборного" зменшення кількості жителів країни, зазначається у звіті уряду.

Дослідження Китайської академії соціальних наук говорить, що країна повинна впроваджувати політику у відповідь на зменшення кількості робочих рук та збільшення населення старшого віку.

У звіті установи говориться, що поєднання двох цих факторів може призвести до "дуже несприятливих соціально-економічних наслідків".

Останні оцінки ООН говорять про те, що в Китаї проживає 1,41 мільярда людей.

У 2015 році найбільша за населенням країна світу скасувала свою політику однієї дитини на родину.

У дослідженні Академії йдеться про те, що чисельність зайнятого населення у країні зменшується.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кількість населення Китаю пенсійного віку може досягти 400 мільйонів до 2035 року

До середини століття кількість населення Китаю, як очікується, знизиться до 1,36 мільярда - падіння кількості робочої сили складе близько 200 мільйонів людей.

Якщо рівень народжуваності залишатиметься низьким, то кількість населення до 2065 року може знизитися до 1,17 мільярда.

Дослідження також передбачає зростання кількості незайнятого населення, зокрема людей пенсійного віку та дітей.

Хоча скасування політики однієї дитини на родину допоможе у довгостроковому плані, в короткостроковій перспективі рішення створить більшу кількість незайнятих, йдеться у звіті за результатами дослідження.

За попередніми прогнозами, кількість населення Китаю пенсійного віку може досягти 400 мільйонів до 2035 року, проти 240 мільйонів у 2017 році.

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