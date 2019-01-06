"Томос наш": соцмережі про автокефалію

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Українська церква отримала томос - і соціальні мережі переповнилися коментарями щодо цієї непересічної події.

Прихильники автокефалії не можуть стримати радості.

"Томос наш!" - вигукує у Facebook метеоролог Наталка Діденко.

"Томос Україні! Героям томос!" - салютує журналіст Дмитро Лиховій.

А художник Юрій Журавель відгукнувся малюнком:

Багато хто відзначає історичність події.

В Адміністрації президента томос назвали "ще одним актом проголошення незалежності України".

"Історія вершиться на наших очах", - пише радник президента і голова Інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, який курував питання отримання томосу в Адміністрації президента.

"Томосом не сплатиш за комунальні послуги? Так. А ще Томос замість тебе не піде на роботу і не почистить зуби. Не потрібно бути вірянином, аби зрозуміти просту тезу - томос ще одна цеглина в державний фундамент України", - вважає власник консалтингової агенції Сергій Дідковський.

А отець Іван Сидор, який працює в прес-службі новоствореної Православної церкви України, опублікував своє фото з томосом. Отець Іван відомий тим, що в 2013 році почав дзвонити у дзвони Михайлівського монастиря під час спроби розгону Майдану.

"Кошмар якийсь"

Однак негативний резонанс викликала присутність на підписанні дніпровського бізнесмена Олександра Петровського (Налекрешвілі), який має суперечливу репутацію.

"Скільки б не тикали президентських носом у Наріка, він все одно поїхав серед обраних приймати томос. Як і у випадку з папкіним розвідником Семочком: що більший шум, то щільніше на Банковій затикають вуха", - написав журналіст Леонід Швець.

"Це просто кошмар якийсь. І народ навіть виправдовує, каже, меценат. Просто жах", - додала журналістка Тетяна Висоцька.

Утім, інші виправдовують присутність Петровського.

"Заради справедливості. Це головний меценат УПЦ КП. Він там якраз на запрошення Філарета", - пише блогер Олександр Аронець.

А відомий військовий Сергій Місюра, який зовні схожий на Петровського, пожартував, що в Стамбулі був він.

Дехто прийняв це за чисту монету, але згодом пан Місюра визнав, що це був лише тролінг.

Фото Порошенка

Нашому кореспонденту в Стамбулі Віталію Червоненку пощастило зняти фото, яке стало вірусним.

Дехто навіть назвав його "знімком дня". А інші - відкрили свій фотошоп :)

Знімок навіть потрапив у бібліотеку мемів "Мемотека":

Копирайт изображения Zukeart

"Тепер я турок"

Утім, є й критики томосу.

"Прочитала текст томоса. Це не томос. Це ХЛОПОС. Безальтернативне підкорення Фанару. Хорошу пісеньку вам в стрічку про нову церкву: "Тепер я турок. Турок. Не козак", - пише Олена Лукаш, міністр юстиції за часів президентства Януковича.

"Уряяяя! За яким курсом томос приймають при сплаті за комуналку? Таке відчуття, неначе це 16 століття та у нас релігія є частина державної ідеології", - пише користувач Сергій Городецький.

Критикам відповідає директор фонду "Відродження" Олександр Сушко:

"Можна ставити під сумнів додержання принципу розмежування держави й релігії, можна іронізувати з приводу гіпертрофованого фактора Церкви в начебто секулярному 21-му столітті... можна підхоплювати чужі страшилки про залежність від Стамбула та "імпортне" миро, можна дивуватись присутності деяких екзотичних персонажів на урочистих фото... Але. Сьогодні дійсно відбувається ПОДІЯ, яка увійде в усі чесні підручники історії України та християнської церкви.

"Значущість цієї події суттєво перевищує всю сукупність приводів для поточних сумнівів, іронії та скепсису", - вважає пан Сушко.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.