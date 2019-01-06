Саудівські жінки дізнаватимуться про розлучення з SMS

Копирайт изображения Getty Images

У неділю в Саудівській Аравії набуває чинності рішення, яке припинить практику "таємних розлучень", коли жінка не знає про відповідне рішення чоловіка.

За новими правилами, суди зобов'язані відправляти жінкам SMS з рішенням про розлучення.

Місцеві адвокати вважають, що це нарешті покладе край "таємним розлученням".

Такі зміни мають забезпечити права жінок при процедурі розлучення, наприклад, право на аліменти.

Багато жінок подали апеляційні скарги до судів через те, що розірвання шлюбу відбулося без їхнього відома, повідомила адвокат Самія аль-Гінді місцевій газеті Okaz.

Цей захід є частиною економічних та соціальних реформ, які впроваджує наслідний принц Мохаммед бін Салман. Раніше, наприклад, жінкам дозволили відвідувати футбольні матчі та працювати на посадах, які раніше традиційно займали чоловіки.

Що ще не можуть робити саудівські жінки?

Є багато речей, які саудівські жінки не можуть робити без дозволу чоловіка-опікуна.

Зокрема, їм заборонено:

подавати заяву на паспорт

подорожувати за кордон

виходити заміж

відкривати банківський рахунок

вести певні види бізнесу

робити планову операцію

виходити із в'язниці

Система опіки допомогла створити одну з найбільш гендерно нерівних країн на Близькому Сході.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.