США ліквідували одного з найрозшукуваніших терористів "Аль-Каїди"

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Президент США Дональд Трамп заявив, що під час повітряного удару в Ємені знищили члена угрупування "Аль-Каїда" Джамала аль-Бадаві.

"Наші могутні військові вчинили правосуддя заради вбитих та поранених героїв під час підлої атаки на американську команду "Коул" (есмінець Cole 12 жовтня 2000 року атакували терористи в порту єменського міста Аден, тоді загинули 17 американських моряків - Ред.)", - сказав Трамп.

Представники оборонного відомства США повідомили, що "точного удару" завдали у вівторок на схід від єменської столиці, міста Санаа.

Раніше з'явилася інформація про ліквідацію члена "Аль-Каїди", але офіційного підтвердження не було.

У 2004 році аль-Бадаві визнали винним у бомбардуванні Ємену, однак йому вдалося втекти з в'язниці. Американська сторона у 2003 році судила його за бомбардування, а ФБР оголосило винагороду у 5 млн доларів за інформацію, що дозволить його арештувати.

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