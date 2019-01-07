В США вручили Золоті глобуси: найкращим фільмом стала "Богемна рапсодія"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Музиканти групи Queen Брайан Мей та Роджер Тейлор з актором Рамі Малеком (в центрі) на церемонії вручення "Золотого глобуса"

Успіх фільму "Богемна рапсодія" став головним сюрпризом на церемонії вручення премії "Золотий глобус" в Лос-Анджелесі ввечері у неділю. Він отримав дві нагороди - за найкращий фільм і найкращу чоловічу драматичну роль (актор Рамі Малек, який зіграв вокаліста групи Queen Фредді Мерк'юрі)

Цей біографічний фільм присвячений групі Queen, він переміг, попри суперечливі відгуки критиків після прем'єри та проблеми під час фільмування.

Першого режисера фільму Брайан Сінгер звільнили після того, як у нього почалися конфлікти з виконавцем головної ролі Рамі Малеком.

Закінчувати проект запросили британського режисера, сценариста та актора Декстера Флетчера, відомого за фільмом "Карти, гроші, два стволи".

Копирайт изображения Alex Bailey Image caption "Богемна рапсодія" отримала дві нагороди

Фільм "Богемна рапсодія" в результаті обійшов кінострічку "Зірка народилася" режисера Бредлі Купера, що вважалася фаворитом, а також хіт касових зборів минулого року - "Чорну пантеру" режисера Райана Куглера і драму "Якби Біл-стріт могла заговорити" режисера Баррі Дженкінса та фільм "Чорний куклукскланівець" режисера Спайка Лі.

Церемонія вручення нагород відбулася ввечері в неділю в Лос-Анджелесі.

Леді Гага завоювала "Золотий глобус" за пісню Shallow до фільму "Зірка народилася".

Леді Гага зіграла в цій картині головну роль та претендувала на "Золотий глобус" в категорії найкраща драматична жіноча роль.

Копирайт изображения AFP Image caption Леді Гага завоювала "Золотий глобус" за пісню Shallow до фільму "Зірка народилася".

Леді Гага виконала у фільмі "Зірка народилася" роль молодої співачки Еллі, яку приводить до успіху алкозалежний музикант Джексон Мейн, якого зіграв режисер картини Бредлі Купер.

Більшість пісень у фільмі написані та виконані Купером і Гагою. Всього в картині звучить 34 пісні та композиції.

Копирайт изображения Reuters Image caption "Золотой глобус" отримала акторка Гленн Клоуз за фільм "Дружина"

Леді Гага вважалася фавориткою на "Золотий глобус" за найкращу жіночу драматичну роль, однак цю премію всупереч очікуванням отримала актриса Гленн Клоуз за фільм "Дружина".

Гленн Клоуз обійшла не тільки Леді Гагу, а й інших сильних претенденток - Ніколь Кідман ("Час відплати"), Мелісу Маккарті ("Чи зможете ви мене пробачити?") та Розамунд Пайк ("Приватна війна").

"Золотий глобус" за найкращий фільм іноземною мовою отримав фільм режисера Альфонсо Куарона "Рома", що розповідає про його дитинство в Мехіко в 1970-х роках.

Копирайт изображения AFP Image caption Мексиканський режисер Альфонсо Куарон отримав два "Золотих глобуси" - за найкращий фільм іноземною мовою і як найкращий режисер

Крістіан Бейл отримав премію в категорії найкращий актор мюзиклу / комедії за роль колишнього віце-президента США Діка Чейні в фільмі "Влада".

Майкл Дуглас завоював "Золотий глобус" за роль в комедійному серіалі "Метод Комінскі". Це вже четвертий "Золотий глобус" Дугласа.

"Метод Комінскі" визнаний найкращим комедійним телесеріалом.

Фільм режисера Пітера Фарреллі "Зелена книга" визнаний найкращою кінокомедією, а також отримав приз за найкращий сценарій.

Копирайт изображения Reuters Image caption Майкл Дуглас присвятив свій "Золотий глобус" дружині Кетрін Зета-Джонс

Ведуча церемонії Сандра О перемогла в категорії найкраща жіноча роль в телевізійній драмі за роль у фільмі "Вбиваючи Єву".

Фільм "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів" отримав премію як найкращий короткий серіал або фільм, знятий для телебачення.

"Людина-павук: Через всесвіти" завоював "Золотий глобус" в категорії найкращий анімаційний фільм.

Серіал про агентів КДБ в США "Американці" завоював "Золотий глобус" в категорії найкращий драматичний серіал.

Перший сезон серіалу про пару агентів КДБ, які живуть в передмісті Вашингтона та видають себе за американців, вийшов на екрани у 2013 році, відтоді було знято шість сезонів.

Актори Махершала Алі і Реджина Кінг завоювали "Золоті глобуси" за ролі другого плану.

Реджина Кінг отримала "Золотий глобус" за роль в картині "Якби Біл-стріт могла заговорити", Махершала Алі отримав нагороду за роль у фільмі "Зелена книга".

Копирайт изображения Reuters/Getty Image caption Серед лауреатів "Золотого глобуса" - британські актори Річард Мадден и Бен Уішоу

Серед лауреатів "Золотого глобуса" - британські актори Річард Мадден і Бен Вішоу.

Річард Мадден визнаний найкращим актором в телевізійній драмі за свою роль в серіалі ВВС "Охоронець"

Бен Вішоу визнаний найкращим актором другого плану в короткому телесеріалі за роль в міні-серіалі ВВС "Дуже англійський скандал".